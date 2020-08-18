Вечерний митинг: тысячи жителей столицы Беларуси собрались в центре города

Порядка 10 000 жителей столицы Беларуси собрались вечером на площади Независимости в центре Минска. Об этом сообщили в TUT.by

Собравшиеся скандировали слова поддержки в адрес работников предприятий, которые принимают участие в забастовке.

Некоторые из них кричали "Нам не заплатили", намекая тем самым, что участвуют в акции добровольно, в отличие от провластных митингов.

"На площади Независимости зажгли тысячи фонариков.

Люди кричат "Уходи", описывают СМИ происходящее в центре Минска.

События в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье, 16 августа, в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко, он в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.