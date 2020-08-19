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"Разжигание беспорядков" в Беларуси: Лукашенко предупредил Зеленского об ответственности

"Разжигание беспорядков" в Беларуси: Лукашенко предупредил Зеленского об ответственности
Обновлено 16:02 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Белорусский президент Александр Лукашенко, статус которого не признает ЕС и ряд стран, поручил МИД предупредить Владимира Зеленского и лидеров других европейских стран об ответственности "за разжигание беспорядков". Об этом он сообщил на заседании СНБО, цитирует госиздание Белта.

"Им (лидерам европейских государств - ред.) просто надо рассказать, что происходит в Беларуси.

Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другин, и Зеленский ... чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения.

И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков", - заявил Лукашенко.

Он уточнил, что "финансирование беспорядков - это и есть разжигание". "И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается", - добавил Лукашенко.

Также он подчеркнул, что "они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если это произойдет".

Ситуация в Белоруси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье, 16 августа, в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси. 

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко, он в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.

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Все по теме:

МИД, Протесты, Евросоюз, СНБО, Александр Лукашенко, Белорусь.

Автор:

Телеграф
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