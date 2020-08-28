Лукашенко: Границу Беларуси не пересек ни один солдат РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что границу страны не пересек ни один солдат из РФ. Он отметил, что РФ должна двигаться за Беларусью и поддерживать ее. Об этом сообщили в БЕЛТА.

"У нас договор. Говорю: давай думать, что будем делать. Он говорит: мы знаем, чего они хотят.

И Путин уже прошел несколько таких этапов от чеченской войны и знает, что происходит вокруг границ. И мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой", — заверил Лукашенко.

Также он добавил, что в случае чего надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия.

"А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами. Мы создали резервы с ним. Ни один солдат из России не пересек нашу границу. Мы пока справляемся сами.

Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что, предпринимая соответствующие действия, Россия спасает не столько Беларусь, ведь угроза есть и в отношении самой России. "Президент России, это понимая, защищая Беларусь, прежде всего защищает Россию", — сказал Лукашенко.

Напомним о ситуации в Беларуси

Также сообщалось, что глава Беларуси Александр Лукашенко завышает явку на митингах в свою поддержку не менее чем в 10 раз.