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Лукашенко: Границу Беларуси не пересек ни один солдат РФ

Лукашенко: Границу Беларуси не пересек ни один солдат РФ
Обновлено 17:09 Сегодня Телеграф Фото: belta.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что границу страны не пересек ни один солдат из РФ. Он отметил, что РФ должна двигаться за Беларусью и поддерживать ее. Об этом сообщили в БЕЛТА.

"У нас договор. Говорю: давай думать, что будем делать. Он говорит: мы знаем, чего они хотят.

И Путин уже прошел несколько таких этапов от чеченской войны и знает, что происходит вокруг границ. И мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой", — заверил Лукашенко.

Также он добавил, что в случае чего надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. 

"А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами. Мы создали резервы с ним. Ни один солдат из России не пересек нашу границу. Мы пока справляемся сами.

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Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что, предпринимая соответствующие действия, Россия спасает не столько Беларусь, ведь угроза есть и в отношении самой России. "Президент России, это понимая, защищая Беларусь, прежде всего защищает Россию", — сказал Лукашенко. 

Напомним о ситуации в Беларуси

Также сообщалось, что глава Беларуси Александр Лукашенко завышает явку на митингах в свою поддержку не менее чем в 10 раз. 

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, РФ, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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