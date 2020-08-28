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"Пауза" в отношениях двух государств: в Беларуси ответили на заявление Украины

"Пауза" в отношениях двух государств: в Беларуси ответили на заявление Украины
19:56 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В МИД Беларуси переложили ответственность за замораживание отношений с Украиной на украинских коллег. Об этом заявили в МИД Беларуси.

В дипломатическом ведомстве заявили, что "будут всегда аккуратно подходить к сотрудничеству со всеми соседями, особенно с Украиной, чтобы потом не объяснять своим людям допущенные ошибки эмоциями и геополитической конъюнктурой".

"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу" – это же не просто нажатие кнопки на проигрывателе.

Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств", - говорится в сообщении.

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В МИД Беларуси отметили, что "ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также на ее старших внешнеполитических партнерах".

"С нашей стороны, мы готовы к продолжению сотрудничества на всех уровнях и в том объеме, к которому готова Украина и ее дружественный и братский народ", – подытожили в министерстве.

Ситуация в Беларуси

Также сообщалось, что глава Беларуси Александр Лукашенко завышает явку на митингах в свою поддержку не менее чем в 10 раз.

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Украина, Беларусь, МИД.

Автор:

Телеграф
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