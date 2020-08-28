Скачать
Пятница, 28.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 28 августа: Зеленский в Черкасской области и карантинные правила на 1 сентября
Итоги 28 августа: Зеленский в Черкасской области и карантинные правила на 1 сентября
"Очень опасный сценарий": в ВОЗ объяснили, как нельзя добиваться коллективного иммунитета к COVID-19
"Очень опасный сценарий": в ВОЗ объяснили, как нельзя добиваться коллективного иммунитета к COVID-19
Динамо прояснило ситуацию с травмированными Буяльским и Миколенко
Динамо прояснило ситуацию с травмированными Буяльским и Миколенко
Принцы Уильям и Гарри заказали статую принцессы Дианы к ее 60-летию
Принцы Уильям и Гарри заказали статую принцессы Дианы к ее 60-летию

Женщины встали в "цепь солидарности" - окружил ОМОН: в центре Минска продолжаются акции

Женщины встали в "цепь солидарности" - окружил ОМОН: в центре Минска продолжаются акции
Обновлено 22:02 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Жительницы столицы Беларуси встали в "цепь солидарности" возле Красного костела на площади Независимости, однако их окружили силовики, требуя разойтись. Об этом сообщили на Tелеграме TUT.by.

"Собравшихся в цепь солидарности у Красного костела полностью окружил ОМОН. Женщины поют", - говорится в сообщении.

Отмечается, что активисткам, окруженным в кольцо, включили советскую песню, но они под нее танцуют.

После этого, как сообщается, силовики позволили девушкам уйти с площади Независимости.

Видео с места событий:

Как собщалось, на площади Независимости в Минске 26 августа ОМОН разогнал участников акции протеста. Когда около ста протестующих попытались спрятаться в Красном костеле, силовики заблокировали все двери и не выпускали людей из храма.

Напомним о ситуации в Беларуси

Также сообщалось, что глава Беларуси Александр Лукашенко завышает явку на митингах в свою поддержку не менее чем в 10 раз.

В Беларуси силовики ограничили применение силы против участников митинга, однако президент Александр Лукашенко в любой момент готов вернуться к силовому сценарию. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Протест, Митинг, Беларусь, Минск, ОМОН.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 28 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
02 С Успением Пресвятой Богородицы 2020! Красивые СМС-поздравления в стихах, открытки
03 Усиливают чувство тревожности: от каких продуктов стоит отказаться
04 Лига Европы: результаты матчей квалификации 27 августа
05 Фаны бьют тревогу: поклонникам не понравился новый опекун Бритни Спирс
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине выросла реальная зарплата: детали
В Украине выросла реальная зарплата: детали
Вторая волна коронавируса: Венгрия закрывает границы для иностранцев
Вторая волна коронавируса: Венгрия закрывает границы для иностранцев
Боевики возобновили пропуск на КПВВ &quot;Новотроицкое&quot;
Боевики возобновили пропуск на КПВВ "Новотроицкое"
Чтобы слоники не нервничали: для эксперимента им дадут медицинский каннабис
Чтобы слоники не нервничали: для эксперимента им дадут медицинский каннабис
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь