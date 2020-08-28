Женщины встали в "цепь солидарности" - окружил ОМОН: в центре Минска продолжаются акции

Жительницы столицы Беларуси встали в "цепь солидарности" возле Красного костела на площади Независимости, однако их окружили силовики, требуя разойтись. Об этом сообщили на Tелеграме TUT.by.

"Собравшихся в цепь солидарности у Красного костела полностью окружил ОМОН. Женщины поют", - говорится в сообщении.

Отмечается, что активисткам, окруженным в кольцо, включили советскую песню, но они под нее танцуют.

После этого, как сообщается, силовики позволили девушкам уйти с площади Независимости.

Видео с места событий:

Как собщалось, на площади Независимости в Минске 26 августа ОМОН разогнал участников акции протеста. Когда около ста протестующих попытались спрятаться в Красном костеле, силовики заблокировали все двери и не выпускали людей из храма.

Напомним о ситуации в Беларуси

Также сообщалось, что глава Беларуси Александр Лукашенко завышает явку на митингах в свою поддержку не менее чем в 10 раз.

В Беларуси силовики ограничили применение силы против участников митинга, однако президент Александр Лукашенко в любой момент готов вернуться к силовому сценарию.