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Азербайджан и Армению ждет новая война: когда это произойдет

Азербайджан и Армению ждет новая война: когда это произойдет
09:11 Сегодня Телеграф

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Насколько вероятна активизация боевых действий на Южном Кавказе? Кто и почему будет в выгоде от этого? Своими мнениями с «Телеграфом» поделились эксперты. 

«Риторика, которую мы услышали на военном параде в Баку (президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Баку на параде в честь победы в военном конфликте в Нагорном Карабахе, заявил, что Сюникская область Армении, озеро Севан и Ереван являются «историческими землями» Азербайджана – ред.) - и то, что произошло на днях с эскалацией боевых действий, говорят о том, что Трехсторонние договоренности начала ноября не завершили конфликт. Не урегулировали его», – отмечает эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса.

В обозримой перспективе на Южном Кавказе стоит ожидать вспышку новой войны, уверен он.

«Сам конфликт не исчерпан. Армения и Азербайджан всё еще считают, что могут взять реванш в обозримом будущем. Так что новая эскалация на Южном Кавказе вполне возможна в обозримом будущем, – прогнозирует Илия Куса. – Не думаю, что именно в ближайшее время. Но в средней и долгосрочной перспективе - сто процентов».

По мнению эксперта, России (которая стоит за Арменией) и Турции (поддерживает Азербайджан) продолжение конфликта не выгодно.

«Мне кажется, они будут пытаться сохранить статус-кво, который сами и создали 10 ноября, – говорит Илия Куса. – Новая эскалация в будущем будет зависеть от того, усилятся или ослабнут позиции РФ и Турции в результате каких-то внешних и внутренних процессов».

Эксперт по национальной безопасности и обороне Украинского института будущего Ираклий Джанашия также считает, что активизация боевых действий на Южном Кавказе крайне маловероятна.

«Обе страны – Армения и Азербайджан - морально истощились и не готовы к дальнейшим продолжительным сражениям. К тому же, стоит добавить сюда фактор российских миротворцев, – отмечает Ираклий Джанашия. – Однако важно учесть фактор провокаций со стороны лиц, не довольных исходом войны. Предположу, что они еще неоднократно будут происходить и дальше».

После капитуляции в Армении не утихают протесты с требованием отставки премьера Никола Пашиняна.

Автор: Андрей Питонов

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Все по теме:

Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Война, Илия Куса, Ираклий Джанашия.

Автор:

Телеграф
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