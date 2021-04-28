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"Хорошо, что Фердинанда не мы убили": в России саркастично отреагировали на обвинения Болгарии во взрывах (видео)

"Хорошо, что Фердинанда не мы убили": в России саркастично отреагировали на обвинения Болгарии во взрывах (видео)
Обновлено 14:28 Сегодня Телеграф

В Кремле злобно отпарировали обвинения Болгарии о причастности России к минимум четырем случаям со взрывами на военных заводах и складах в 2011-2020 годы на территории страны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не стал скрывать сарказма, заявив, что так можно дойти и до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда.

"Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но судя по всему, к этому идет", - сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мексики Марсело Эбрардом.

Отметим, что буквально полторы недели назад в аналогичных прецедентах Россию обвинила Чехия. Так, взрыв на заводе во Врбетице (Чехия) произошел в октябре 2014 года. Тогда на складах было уничтожено более 10 тонн патронов, снарядов и ракет. Во время происшествия погибли двое сотрудников частной фирмы. Как выяснила чешская полиция, к нему оказались причастны сотрудники ГРУ Руслан Баширов и Александр Петров, которых объявили в Чехии в розыск и выслали 18 российских дипломатов. В свою очередь, Москва ответила объявлением персонами нон грата 20 дипломатов Чехии. После этого, Прага выдвинула ультиматум из-за высылки своих дипломатов. В частности, чехи потребовали вернуть в страну 20 своих дипломатических представителей. Решение Кремль должен был принять до 13.00 четверга, 22 апреля. Но связи с молчанием Москвы на ультиматум о возвращении 20 дипломатов в Россию, Чехия приняла решение сократить штат посольства РФ в Праге. Как заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек, власти Чехии распорядились, что страну должны покинуть 63 сотрудника российского посольства. В Кремле ультиматум Чехии назвали "перфомансом".

Историческая справка

Убийство австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда 28 июня 1914 года положило начало Первой мировой войне.

Как сообщал "Телеграф", в 2014-15 годах в Болгарии произошло шесть взрывов на военных заводах и складах. Во время инцидентов или прямо перед ними Болгарию посещали сотрудники Главного разведывательного управления Генштаба ВС Российской Федерации.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Болгария, Россия, Взрывы, Сергей Лавров.
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