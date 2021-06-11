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МИД России выдал "перл" по поводу формы Украины к Евро-2020: вспомнили Гитлера, США и Британию

МИД России выдал "перл" по поводу формы Украины к Евро-2020: вспомнили Гитлера, США и Британию
Обновлено 23:02 Пт, 11 Июнь 2021 Телеграф Фото: Твиттер

Тема украинской формы к Евро-2020 продолжает мешать спать спокойно российским высокопоставленным чиновникам. 

На сей раз в дело вмешалось внешнеполитическое ведомство РФ. В соответствующем сообщении, размещенном в официальном твиттер-аккаунте МИД России, вспомнили о ситуации, когда в 1938 году сборная Англии во время матча в Германии использовала нацистское приветствие. 

"14 мая 1938. Сборная Англии по футболу поднимает руки в нацистском приветствии на олимпийском стадионе в Берлине в присутствии Геринга, Геббельса и Гесса.

10 июня 2021. Посольство США в Украине одевает украинскую национальную форму с вышитой украинской версией "да здравствует Гитлер!", - написали в в МИД РФ. 

 

Впрочем, в комментариях к записи пользователи сети вспомнили о пакте Молотова-Риббентропа, захвате Польши в 1939 году и РОА, воевавшей под триколором на стороне нацистской Германии. 

Накануне работники посольств США, Британии и Канады примерили форму украинской сборной к Евро-2020 и пожелали удачи украинским спортсменам. 

В МИД Украины обратились ко всем, кто "шипит" на новую форму сборной

Как сообщалось ранее, накануне была представлена форма сборной Украины, на которой были изображены лозунги "Слава Украине" и "Героям слава!", а также контур территории Украины в государственных границах - с Крымом и Донбассом. 

После обращения Российского футбольного союза (РФС)УЕФА обязал украинскую сторону убрать с футболки надпись "Героям слава!".

Впрочем, после затяжных переговоров, УАФ и УЕФА достигли компромисса по этому вопросу 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 308

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Украина, США, Россия, Футбол, Евро-2020.
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