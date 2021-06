МИД России выдал "перл" по поводу формы Украины к Евро-2020: вспомнили Гитлера, США и Британию

Тема украинской формы к Евро-2020 продолжает мешать спать спокойно российским высокопоставленным чиновникам.

На сей раз в дело вмешалось внешнеполитическое ведомство РФ. В соответствующем сообщении, размещенном в официальном твиттер-аккаунте МИД России, вспомнили о ситуации, когда в 1938 году сборная Англии во время матча в Германии использовала нацистское приветствие.

"14 мая 1938. Сборная Англии по футболу поднимает руки в нацистском приветствии на олимпийском стадионе в Берлине в присутствии Геринга, Геббельса и Гесса.

10 июня 2021. Посольство США в Украине одевает украинскую национальную форму с вышитой украинской версией "да здравствует Гитлер!", - написали в в МИД РФ.

May 14, 1938. The English national football team raises hands in a Nazi greeting at the Olympic stadium in Berlin in the presence of Göring, Goebbels and Hess.

June 10, 2021. @USEmbassyKyiv puts on the Ukrainian national kit with Ukrainian version of "Heil, Hitler" embroidered. pic.twitter.com/cc6fhIMotE

