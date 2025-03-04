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Играл со смертью целых 16 лет: как выглядит могила Голохвостого из легендарного фильма "За двумя зайцами"

Автор
Катерина Любимова
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Как выглядит могила Олега Борисова, сыгравшего Свирида Голохвостого
Как выглядит могила Олега Борисова, сыгравшего Свирида Голохвостого. Фото Колаж "Телеграфа"

Несмотря на болезнь, актер продолжал работать в театре и кино

Советский актер Олег Борисов, как и "Проня" Маргарита Криницына, прославился благодаря украинской комедии "За двумя зайцами". И мало кто знал, что Борисов продолжал сниматься в кино, несмотря на смертельное заболевание.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Олега Борисова, сыгравшего Свирида Голохвостого и что с ним произошло. Мы узнали некоторые факты его биографии.

Чем запомнился Олег Борисов

Знаменитый актер Олег Борисов (настоящее имя — Альберт) родился 8 ноября (по другим данным 8 февраля) 1929 года в поселке Яковлевский (ныне — Приволжск, РФ). С детства играл в самодеятельных спектаклях, был нападающим в футбольной команде, а после окончания школы уехал в Москву и стал студентом Школы-студии им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького.

Олег Борисов в молодости
Олег Борисов в молодости

Однокурсники придумали ему сценическое имя Олег, с которым Борисов в будущем и получил широкую известность. После получения диплома Борисов был актером Киевского театра им. Леси Украинки, затем играл в театре им. С. Пушкина и других.

Олег Борисов
Олег Борисов был актером Киевского театра им. Леси Украинки

Большую популярность Олег Борисов получил благодаря кинематографу — в кино он снимался с 1955 года. Наибольший успех ему принесла украинская кинолента "За двумя зайцами", где Борисов сыграл Свирида Петровича Голохвостого и проявил свой артистический дар комедийного актера.

Олег Борисов
Олег Борисов прославился благодаря роли Свирида Голохвостого

После выхода фильма ему активно стали поступать предложения от режиссеров. Борисов снялся в таких кинокартинах, как "Дайте жалобную книгу", "Крах инженера Гарина", "Остров сокровищ", "Парад планет", "Остановился поезд" и многих других.

Как выглядит могила Олега Борисова и от чего он умер

Мало кто из коллег легендарного актера знал о том, что Олег Борисов борется с тяжелым заболеванием — лимфолейкозом ( злокачественным заболеванием крови). Своего диагноза Борисов не скрывал, но и не кричал об этом на каждом углу. Он порой отпрашивался с репетиций, чтобы съездить на процедуры по переливанию крови.

Олег Борисов
Олег Борисов 16 лет боролся с онкологией

Звезде комедии "За двумя зайцами" было тяжело, но он продолжал играть в театре и кино и считал свою болезнь "личным делом". Целых 16 лет Олегу Борисову удавалось выигрывать схватку со смертью.

Но 28 апреля 1994 года он ушел из жизни в возрасте 64 года от хронического лимфолейкоза в Москве. Последней его работой стал фильм "Мне скучно, бес". Похоронили Олега Борисова на Новодевичьем кладбище.

Олег Борисов
Олег Борисов скончался на 65-м году жизни

Могила советского актера выглядит ухоженной, рядом с ним в 2007 году похоронили его сына Юрия. Из белого мрамора им возвели семейный памятник. Борисову и его сыну установили две вертикальные надгробные плиты. С правой стороны к плитам примыкает фигурный архитектурный элемент из черного гранита. В верхней части памятника Олегу Борисову сделали выпуклый православный крест.

Олег Борисов
Олег Борисов похоронен на Новодевичьем кладбище.

Площадь надгробного комплекса устилает газон. Рядом стоят вазы с цветами, но портретов на плитах не установили.

Могила актера Олега Борисова
Как выглядит могила актера Олега Борисова

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила легенды советского кино Эльдара Рязанова. Его последнюю волю не захотели выполнять.

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