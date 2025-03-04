Играл со смертью целых 16 лет: как выглядит могила Голохвостого из легендарного фильма "За двумя зайцами"

Несмотря на болезнь, актер продолжал работать в театре и кино

Советский актер Олег Борисов, как и "Проня" Маргарита Криницына, прославился благодаря украинской комедии "За двумя зайцами". И мало кто знал, что Борисов продолжал сниматься в кино, несмотря на смертельное заболевание.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Олега Борисова, сыгравшего Свирида Голохвостого и что с ним произошло. Мы узнали некоторые факты его биографии.

Чем запомнился Олег Борисов

Знаменитый актер Олег Борисов (настоящее имя — Альберт) родился 8 ноября (по другим данным 8 февраля) 1929 года в поселке Яковлевский (ныне — Приволжск, РФ). С детства играл в самодеятельных спектаклях, был нападающим в футбольной команде, а после окончания школы уехал в Москву и стал студентом Школы-студии им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького.

Олег Борисов в молодости

Однокурсники придумали ему сценическое имя Олег, с которым Борисов в будущем и получил широкую известность. После получения диплома Борисов был актером Киевского театра им. Леси Украинки, затем играл в театре им. С. Пушкина и других.

Олег Борисов был актером Киевского театра им. Леси Украинки

Большую популярность Олег Борисов получил благодаря кинематографу — в кино он снимался с 1955 года. Наибольший успех ему принесла украинская кинолента "За двумя зайцами", где Борисов сыграл Свирида Петровича Голохвостого и проявил свой артистический дар комедийного актера.

Олег Борисов прославился благодаря роли Свирида Голохвостого

После выхода фильма ему активно стали поступать предложения от режиссеров. Борисов снялся в таких кинокартинах, как "Дайте жалобную книгу", "Крах инженера Гарина", "Остров сокровищ", "Парад планет", "Остановился поезд" и многих других.

Как выглядит могила Олега Борисова и от чего он умер

Мало кто из коллег легендарного актера знал о том, что Олег Борисов борется с тяжелым заболеванием — лимфолейкозом ( злокачественным заболеванием крови). Своего диагноза Борисов не скрывал, но и не кричал об этом на каждом углу. Он порой отпрашивался с репетиций, чтобы съездить на процедуры по переливанию крови.

Олег Борисов 16 лет боролся с онкологией

Звезде комедии "За двумя зайцами" было тяжело, но он продолжал играть в театре и кино и считал свою болезнь "личным делом". Целых 16 лет Олегу Борисову удавалось выигрывать схватку со смертью.

Но 28 апреля 1994 года он ушел из жизни в возрасте 64 года от хронического лимфолейкоза в Москве. Последней его работой стал фильм "Мне скучно, бес". Похоронили Олега Борисова на Новодевичьем кладбище.

Олег Борисов скончался на 65-м году жизни

Могила советского актера выглядит ухоженной, рядом с ним в 2007 году похоронили его сына Юрия. Из белого мрамора им возвели семейный памятник. Борисову и его сыну установили две вертикальные надгробные плиты. С правой стороны к плитам примыкает фигурный архитектурный элемент из черного гранита. В верхней части памятника Олегу Борисову сделали выпуклый православный крест.

Олег Борисов похоронен на Новодевичьем кладбище.

Площадь надгробного комплекса устилает газон. Рядом стоят вазы с цветами, но портретов на плитах не установили.

Как выглядит могила актера Олега Борисова

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила легенды советского кино Эльдара Рязанова. Его последнюю волю не захотели выполнять.