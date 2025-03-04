Грав зі смертю цілих 16 років: як виглядає могила Голохвостого із легендарного фільму "За двома зайцями"

Попри хворобу, актор продовжував працювати в театрі та кіно

Радянський актор Олег Борисов, як і "Проня" Маргарита Криницина, прославився завдяки українській комедії "За двома зайцями". І мало хто знав, що Борисов продовжував зніматися у кіно, попри смертельне захворювання.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Олега Борисова, котрий зіграв Свирида Голохвостого і що з ним сталося. Ми дізналися деякі факти його біографії.

Чим запам’ятався Олег Борисов

Знаменитий актор Олег Борисов (справжнє ім’я – Альберт) народився 8 листопада (за іншими даними 8 лютого) 1929 року у селищі Яковлівський (нині – Приволзьк, РФ). З дитинства грав у самодіяльних спектаклях, був нападником у футбольній команді, а після закінчення школи поїхав до Москви та став студентом Школи-студії ім. В. І. Немировича-Данченка при МХАТ СРСР імені М. Горького.

Олег Борисов у молодості

Однокурсники вигадали йому сценічне ім’я Олег, з яким Борисов у майбутньому і здобув широку популярність. Після здобуття диплома Борисов був актором Київського театру ім. Лесі Українки, згодом грав у театрі ім. С. Пушкіна та інших.

Олег Борисов був актором Київського театру ім. Лесі Українки

Велику популярність Олег Борисов набув завдяки кінематографу — у кіно він знімався з 1955 року. Найбільшого успіху йому принесла українська кінострічка "За двома зайцями", де Борисов зіграв Свирида Петровича Голохвостого та виявив свій артистичний дар комедійного актора.

Олег Борисов прославився завдяки ролі Свирида Голохвостого

Після виходу фільму йому активно почали надходити пропозиції від режисерів. Борисов знявся в таких кінокартинах, як "Дайте жалібну книгу", "Крах інженера Гаріна", "Острів скарбів", "Парад планет", "Зупинився поїзд" та багато інших.

Який вигляд має могила Олега Борисова і від чого він помер

Мало хто з колег легендарного актора знав про те, що Олег Борисов бореться із тяжким захворюванням — лімфолейкозом (злоякісним захворюванням крові). Свого діагнозу Борисов не приховував, але й не кричав про це на кожному розі. Він часом відпрошувався з репетицій, щоби з’їздити на процедури з переливання крові.

Олег Борисов 16 років боровся з онкологією

Зірці комедії "За двома зайцями" було важко, але він продовжував грати в театрі та кіно і вважав свою хворобу "особистою справою". Цілих 16 років Олегу Борисову вдавалося вигравати бій зі смертю.

Але 28 квітня 1994 року він пішов із життя у віці 64 роки від хронічного лімфолейкозу у Москві. Останньою його роботою став фільм "Мені нудно, біс". Поховали Олега Борисова на Новодівичому цвинтарі.

Олег Борисов помер на 65-му році життя

Могила радянського актора виглядає доглянутою, поряд із ним у 2007 році поховали його сина Юрія. З білого мармуру їм звели родинний пам’ятник. Борисову та його синові встановили дві вертикальні надгробні плити. Праворуч до плит примикає фігурний архітектурний елемент із чорного граніту. У верхній частині пам’ятника Олегу Борисову зробили опуклий православний хрест.

Олега Борисова поховано на Новодівичому кладовищі.

Площа надгробного комплексу вкрита газоном. Поруч стоять вази із квітами, але портретів на плитах не встановили.

Як виглядає могила актора Олега Борисова

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