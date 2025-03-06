Перенесла инсульт и живет в бедности: как сейчас выглядит самая известная девочка советского кино Сергеечева

В начале 1990-х годов Маргарита навсегда пропала из кадра

Многие знаменитые актрисы советского кинематографа пропали из медийного пространства, в их числе Наталья Гусева, сыгравшая Алису в фильме "Гостья из будущего", а также Маргарита Сергеечева, которую называли "девочка с косичками". Как оказалось, у юной актрисы довольно тяжело сложилась судьба.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит Маргарита Сергеечева и чем занимается. Мы узнали некоторые подробности ее жизни.

Маргарита Сергеечева — что о ней известно

Советская актриса Маргарита Сергеечева родилась в 1963 году в городе Новомосковск в Днепропетровской области, где служил ее отец военным врачом. Вскоре семья переехала в поселок Стрельна под Ленинград.

Маргарита Сергеечева с 6 лет снималась в кино

Маргарита начала актерскую карьеру с 6 лет. Вместе с мамой она пришла не спектакль в Большой драматический театр и ненароком попала за кулисы, где ее увидел артист Ефим Копелян. Он и забрал маленькую Риту на "Ленфильм", сначала ей предлагали эпизодические роли, а в 1974 году она снялась в киноленте "Странные взрослые".

Маргарита Сергеечева в фильме "Странные взрослые"

После выхода фильма Маргарита Сергеечева стала главным детским лицом в советском кинематографе. Ее узнавали на улице, брали автографы и называли "девочка с косичками". Маргарита продолжала сниматься в кино, с отличием закончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии им. Н. Черкасова и переехала в Москву.

Как изменилась Маргарита Сергеечева

Но взрослая Маргарита стала не такой востребованной в кино, как в детстве. В начале 90-х она решила стать врачом и получила профильное образование в Российском государственном медицинском институте. В 1997 году Сергеечева уехала в Петербург и работала на "Скорой" помощи.

Маргарита Сергеечева перенесла инсульт

Как выглядит сейчас Маргарита Сергеечева и чем занимается

В 2007 году с Маргаритой случилась беда — она перенесла тяжелый инсульт. Женщине потребовалась операция на мозге, после которой она восстановиться полностью, увы, не смогла. Правая сторона ее тела оказалась парализованной.

Мама стала для Сергеечевой ее надежной опорой и поддержкой. Чтобы содержать себя и дочь ей пришлось идти на работу, несмотря на преклонный возраст. Но вскоре женщина начала слепнуть из-за того, что у нее произошло отслоение сетчатки.

Маргарита Сергеечева живет вместе с мамой

Маргарите Сергеечевой, которая была самой известной девочкой советского кино, сейчас 61 год. Она продолжает жить с мамой и ведет свою страничку в российской соцсети "Вконтакте".

Известно, что Маргарита разводит орхидеи, у них дома живет несколько кошек и аквариумные рыбки. Бывшая актриса может передвигаться самостоятельно, но у нее не работает правая рука, но Сергеечева не падает духом, старается больше гулять на воздухе и посещать бассейн.

Поклонники собирали средства для Маргариты Сергеечевой

Маргарита оформила скромную пенсию по инвалидности, которая едва позволяла им с мамой сводить концы с концами. Несколько лет назад актриса появилась в студии одного популярного ток-шоу, где рассказала о своей судьбе. Когда о проблемах Маргариты стало известно широкой публике, "Вконтакте" создали группу в поддержку бывшей актрисы, которая помогает ей финансово по мере необходимости.

"Телеграф" писал ранее, как сейчас выглядит Юля Грибкова из фильма "Гостья из будущего". Ей запретили сниматься и отправили за границу.