Перенесла інсульт і живе у бідності: як зараз виглядає найвідоміша дівчинка радянського кіно Сергеєчева

На початку 1990-х Маргарита назавжди зникла з кадру

Багато знаменитих актрис радянського кінематографа зникли з медійного простору, серед них Наталія Гусєва, яка зіграла Алісу у фільмі "Гостя з майбутнього", а також Маргарита Сергеєчева, яку називали "та сама дівчинка з косичками". Як виявилося, у юної актриси досить тяжко склалася доля.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Маргарита Сергеєчева і чим займається. Ми дізналися деякі подробиці її життя.

Маргарита Сергеєчева — що про неї відомо

Радянська актриса Маргарита Сергеєчева народилася 1963 року у місті Новомосковськ на Дніпропетровщині, де служив її батько військовим лікарем. Незабаром родина переїхала до селища Стрільна під Ленінград.

Маргарита Сергеєчева з 6 років знімалася у кіно

Маргарита розпочала акторську кар’єру з 6 років. Разом із мамою вона прийшла на спектакль у Великий драматичний театр і ненароком потрапила за лаштунки, де її побачив артист Юхим Копелян. Він і забрав маленьку Риту на "Ленфільм", спочатку їй пропонували епізодичні ролі, а 1974 року вона знялася в кінострічці "Дивні дорослі".

Маргарита Сергеєчева у фільмі "Дивні дорослі"

Після виходу фільму Маргарита Сергеєчева стала головним дитячим обличчям у радянському кінематографі. Її впізнавали на вулиці, брали автографи та називали "дівчинка з косичками". Маргарита продовжувала зніматися в кіно, на відмінно закінчила Ленінградський інститут театру, музики та кінематографії ім. Н. Черкасова і переїхала до Москви.

Як змінилася Маргарита Сергеєчева

Але доросла Маргарита була не такою затребуваною у кіно, як у дитинстві. На початку 90-х вона вирішила стати лікарем та здобула профільну освіту в Російському державному медичному інституті. У 1997 році Сергеєчева поїхала до Петербурга і працювала У "швидкій" допомозі.

Маргарита Сергеєчева перенесла інсульт

Як виглядає зараз Маргарита Сергеєчева і чим займається

У 2007 році з Маргаритою сталася біда — вона перенесла важкий інсульт. Жінці була потрібна операція на мозку, після якої вона відновитися повністю, на жаль, не змогла. Права сторона її тіла виявилася паралізованою.

Мама стала для Сергеєчевої надійною опорою та підтримкою. Щоб утримувати себе та доньку їй довелося йти на роботу, попри похилий вік. Але незабаром жінка почала сліпнути через те, що в неї відбулося відшарування сітківки.

Маргарита Сергеєчева живе разом із мамою

Маргариті Сергеєчевій, яка була найвідомішою дівчинкою радянського кіно, зараз 61 рік. Вона продовжує жити з мамою та веде свою сторінку у російській соцмережі "Вконтакті".

Відомо, що Маргарита розводить орхідеї, у них вдома живе кілька кішок та акваріумні рибки. Колишня актриса може пересуватися самостійно, але в неї не працює права рука, але Сергеєчева не падає духом, намагається більше гуляти повітрям і відвідувати басейн.

Шанувальники збирали кошти для Маргарити Сергеєчевої

Маргарита оформила скромну пенсію з інвалідності, яка ледве дозволяла їм з мамою зводити кінці з кінцями. Декілька років тому актриса з’явилася в студії одного популярного ток-шоу, де розповіла про свою долю. Коли про проблеми Маргарити стало відомо широкому загалу, "Вконтакті" створили групу на підтримку колишньої актриси, яка допомагає їй фінансово за потреби.

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