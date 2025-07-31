Обколола все лицо и сделала грудь? Как выглядит уроженка Львова Анжелика Варум в 56 лет

Варум родилась во Львове, но карьеру строила в Москве

Многие знаменитости в погоне за молодостью прибегают к услугам пластических хирургов. В их числе оказалась киевлянка Любовь Успенская, и судя по слухам, уроженка Львова Анжелика Варум, построившая карьеру в Российской Федерации.

Певица заметно изменилась, в частности перекрасила волосы и сменила стрижку. Но это не все манипуляции, которые она могла сделать со своей внешности. "Телеграф" решил выяснить, что известно о пластике Анжелики Варум.

Как изменилась Анжелика Варум и делала ли пластику

За годы на сцене Анжелика Варум заметно преобразилась. Когда-то певица покоряла публику медными волосами, подстриженными под каре, которые придавали ей задор и обаяние.

Анжелика Варум в молодости

Затем исполнительница экспериментировала с имиджем и представала перед зрителями в разных образах. Сегодня артистка отдает предпочтение более современному и дерзкому стилю — короткая стрижка пикси и светлый блонд, который "омолодил" ее внешность.

Анжелика Варум экспериментировала с внешностью

Из-за того, что в 56 лет Анжелика Варум выглядит младше своего возраста, в сети стали писать, что она пользуется услугами пластических хирургов. Но сама артистка это отрицает, заявляя, что принимает свою старость, хотя задумывалась об улучшении внешности, но не переносит боли.

Анжелика Варум тогда и сейчас

Однако некоторые специалисты, сравнив фотографии Варум, уверены, что артистка лукавит и все же делала определенные манипуляции с лицом и телом. Например, хирург Тимур Нугаев отметил, что Анжелика сделала круговую подтяжку лица, а также прошла курс процедур по омоложению — нитевой лифтинг, контурную пластику и блефаропластику.

Анжелику Варум подозревают в пластике лица и тела

С этим согласна и пластический хирург Ольга Рабодзей. Она отмечает, что взгляд артистки стал более открытым, что может свидетельствовать о хирургической коррекции области век. Блефаропластика помогает избавиться от возрастных изменений и делает взгляд более выразительным.

Как сейчас выглядит Анжелика Варум

Более того, по слухам, Анжелика Варум сделала пластическую операцию по увеличению груди. Не исключено, что причиной стали возрастные изменения или последствия родов, из-за которых у многих женщин бюст теряет упругость. Для коррекции формы певица, как утверждают источники, обратилась в одну из клиник Цюриха. Результатом Варум осталась довольна, и, вдохновившись преображением, позже решилась и на коррекцию губ.

Анжелика Варум молчит о войне

Что Анжелика Варум говорит о войне

Певица родилась во Львове и высказалась о войне, когда Россия начала полномасштабное вторжение. Правда, Варум не назвала Россию агрессором, а лишь призвала лидеров стран сесть за стол переговоров. Социальные сети Варум перестала вести, последняя ее публикация посвящена теме войны в Украине, но сама артистка продолжает жить в России.

"Телеграф" писал ранее, как изменилась внешность путинистки Ирины Аллегровой за годы карьеры. Поклонники подозревают ее в пластических операциях.