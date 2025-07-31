Обколола все обличчя і зробила груди? Як виглядає уродженка Львова Анжеліка Варум у 56 років

Варум народилася у Львові, але кар’єру будувала у Москві

Багато знаменитостей у гонитві за молодістю користуються послугами пластичних хірургів. Серед них виявилася киянка Любов Успенська, і судячи з чуток, уродженка Львова Анжеліка Варум, яка побудувала кар’єру в Російській Федерації.

Співачка помітно змінилася, зокрема перефарбувала волосся та змінила стрижку. Але це не всі маніпуляції, які вона могла зробити зі своєю зовнішністю. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про пластику Анжеліки Варум.

Як змінилася Анжеліка Варум і чи робила пластику

За роки на сцені Анжеліка Варум помітно змінилася. Колись співачка підкорювала публіку мідним волоссям, підстриженим під каре, яке надавало їй запалу і чарівності.

Анжеліка Варум у молодості

Потім виконавиця експериментувала з іміджем і поставала перед глядачами у різних образах. Сьогодні артистка віддає перевагу більш сучасному та зухвалому стилю — коротка стрижка піксі та світлий блонд, який "омолодив" її зовнішність.

Анжеліка Варум експериментувала із зовнішністю

Через те що в 56 років Анжеліка Варум виглядає молодшою за свій вік, у мережі почали писати, що вона користується послугами пластичних хірургів. Але сама артистка це заперечує, заявляючи, що приймає свою старість, хоча думала про поліпшення зовнішності, але не переносить болю.

Анжеліка Варум тоді і зараз

Однак деякі фахівці, порівнявши фотографії Варум, впевнені, що артистка лукавить і все ж таки робила певні маніпуляції з обличчям і тілом. Наприклад, хірург Тимур Нугаєв зазначив, що Анжеліка зробила кругову підтяжку обличчя, а також пройшла курс процедур з омолодження — нитковий ліфтинг, контурну пластику та блефаропластику.

Анжеліку Варум підозрюють у пластиці обличчя та тіла

З цим погоджується і пластичний хірург Ольга Рабодей. Вона зазначає, що погляд артистки став більш відкритим, що може свідчити про хірургічну корекцію області повік. Блефаропластика допомагає позбутися вікових змін і робить погляд виразнішим.

Як зараз виглядає Анжеліка Варум

Щобільше, за чутками, Анжеліка Варум зробила пластичну операцію зі збільшення грудей. Не виключено, що причиною стали вікові зміни або наслідки пологів, через які у багатьох жінок бюст втрачає пружність. Для корекції форми співачка, як стверджують джерела, звернулася до однієї з клінік Цюріха. Результатом Варум залишилася задоволена, і, надихнувшись перетворенням, пізніше зважилася і на корекцію губ.

Анжеліка Варум мовчить про війну

Що Анжеліка Варум говорить про війну

Співачка народилася у Львові та висловилася про війну, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Щоправда, Варум не назвала Росію агресором, а лише закликала лідерів країн сісти за стіл переговорів. Соціальні мережі Варум перестала вести, остання її публікація присвячена темі війни в Україні, але сама артистка продовжує жити в Росії.

"Телеграф" писав раніше, як змінилася зовнішність путіністки Ірини Алегрової за роки кар’єри. Шанувальники підозрюють її у пластичних операціях.