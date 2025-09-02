Живет в России, пока обстреливают его родной Николаев: что говорит о войне звезда боевиков Лифанов

Актер старался не делать громких заявлений с начала полномасштабной войны

Многие актеры российского кино родились в Украине и сейчас либо молчат о войне, либо открыто поддерживают путинскую агрессию. Среди них Юрий Батурин, а также звезда сериала "Бандитский Петербург" Игорь Лифанов.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас актер и какая у него позиция касательно войны в Украине. Мы узнали некоторые подробности.

Игорь Лифанов — что о нем известно

Игорь Лифанов родился 25 декабря 1965 года в Николаеве, где провел детство и юность. С малых лет он увлекался спортом, однако значительных успехов в этой сфере не достиг. Свою жизнь он решил связать с творчеством, которым увлекся случайно: в Народный театр Николая Троянова Лифанов привела любовь к девушке, мечтавшей стать актрисой. Так Игорь начал участвовать в постановках.

Игорь Лифанов в молодости

После школы он хотел поступить в Киевский институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого, но его забрали проходить морскую службу на Дальнем Востоке. После возвращения Игорь стал студентом Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Получив диплом, Лифанов стал играть в Большом драматическом театре им. Г. А. Товстоногова.

Игорь Лифанов стал звездой российских боевиков

Вместе с театральной карьерой он развивал и актерскую. Лифанов стал звездой российских боевиков. Он снялся в фильмах "Брат", "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности", "Бандитский Петербург", "Правосудие волков".

Игорь Лифанов остается жить в России

Где сейчас Игорь Лифанов и что говорит о войне

Несмотря на то, что Игорь Лифанов родился и вырос в Николаеве, карьеру он остался строить в Российской Федерации и остается там до сих пор, зарабатывая кровавые рубли. Он не осуждает обстрелы родного Николаева, как и других украинских городов, которые почти ежедневно атакует путинская армия.

Игорь Лифанов молчит об обстрелах родного Николаева

В 2018 году Игорь Лифанов попал в "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в аннексированный Крым. Также он участвовал в пропагандистских мероприятиях России.

Игорь Лифанов попал в "Миротворец"

Однако по словам Лифанова, ему безразличный запрет на въезд в Украину. Актер называет себя российским актером и возмущается тем, что Запад якобы ведет "отмену" русской культуры.

Как сейчас выглядит Игорь Лифанов

Что касается полномасштабной войны, развязанной Россией, то Лифанов не делал никаких громких политических заявлений. Актер лишь раз обмолвился, что "время для перемирия еще не пришло" и что не сохранил хороших отношений с друзьями-украинцами.

Однако Лифанов подыгрывает российской пропаганде, рассказывая о националистах в Украине, которые "скакали толпами и кричали "москаляку на гіляку". Актер цинично заявил, что Россия не испытывает ненависти к украинскому народу и ему жалко тех, кто бессмысленно погибает, обвиняя во всем правительство Украины.

Игорь Лифанов продолжает сниматься в России

Игорь Лифанов продолжает сниматься в российских фильмах. В 2024 году с его участием вышел сериал "Мокрые майки", а также боевик "Захват", где он снова появился в образе бандита.

