Живе в Росії, поки обстрілюють його рідний Миколаїв: що говорить про війну зірка бойовиків Ліфанов

Актор намагався не робити гучних заяв із початку повномасштабної війни

Багато акторів російського кіно народилися в Україні й зараз або мовчать про війну, або відкрито підтримують путінську агресію. Серед них Юрій Батурін, а також зірка серіалу "Бандитський Петербург" Ігор Ліфанов.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз актор і яка у нього позиція щодо війни в Україні. Ми дізналися деякі подробиці.

Ігор Ліфанов — що про нього відомо

Ігор Ліфанов народився 25 грудня 1965 року в Миколаєві, де провів дитинство та юність. Змалку він захоплювався спортом, проте значних успіхів у цій сфері не досяг. Своє життя він вирішив пов’язати з творчістю, якою захопився випадково: до Народного театру Миколи Троянова Ліфанов привела любов до дівчини, яка мріяла стати актрисою. Так Ігор почав брати участь у постановках.

Ігор Ліфанов у молодості

Після школи він хотів вступити до Київського інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого, але його забрали проходити морську службу на Далекому Сході. Після повернення Ігор став студентом Ленінградського інституту театру, музики та кінематографії. Здобувши диплом, Ліфанов став грати у Великому драматичному театрі ім. Г. А. Товстоногова.

Ігор Ліфанов став зіркою російських бойовиків

Разом із театральною кар’єрою він розвивав і акторську. Ліфанов став зіркою російських бойовиків. Він знявся у фільмах "Брат", "Вулиці розбитих ліхтарів", "Агент національної безпеки", "Бандитський Петербург", "Правосуддя вовків".

Ігор Ліфанов залишається жити в Росії

Де зараз Ігор Ліфанов і що говорить про війну

Попри те що Ігор Ліфанов народився і виріс у Миколаєві, кар’єру він залишився будувати у Російській Федерації й залишається там досі, заробляючи криваві рублі. Він не засуджує обстріли рідного Миколаєва, як і інших українських міст, які майже щоденно атакує путінська армія.

Ігор Ліфанов мовчить про обстріл рідного Миколаєва

У 2018 році Ігор Ліфанов потрапив до "Миротворця" за свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в анексований Крим. Також він брав участь у пропагандистських заходах Росії.

Ігор Ліфанов потрапив до бази "Миротворця"

Однак, за словами Ліфанова, йому байдуже на заборону на в’їзд в Україну. Актор називає себе російським актором і обурюється тим, що Захід нібито веде "скасування" російської культури.

Як зараз виглядає Ігор Ліфанов

Щодо повномасштабної війни, розв’язаної Росією, то Ліфанов не робив жодних гучних політичних заяв. Актор лише раз обмовився, що "час для перемир’я ще не настав" і що не зберіг добрих стосунків із друзями-українцями.

Однак Ліфанов підігрує російській пропаганді, розповідаючи про націоналістів в Україні, які "скакали натовпом і кричали "москаляку на гіляку". Актор цинічно заявив, що Росія не відчуває ненависті до українського народу і йому шкода тих, хто безглуздо гине, звинувачуючи у всьому уряд України.

Ігор Ліфанов продовжує зніматися в Росії

Ігор Ліфанов продовжує зніматися у російських фільмах. У 2024 році за його участю вийшов серіал "Мокрі майки", а також бойовик "Захват", де він знову з’явився в образі бандита.

