Потеря мужа, эмиграция и возвращение в родной Киев: как изменилась Зоя из фильма "В бой идут одни старики"

Ольга длительное время жила в США, но вернулась в Украину

Одним из самых известных советских фильмов стала картина "В бой идут одни старики". В ней снялся украинский актер Сергей Иванов, сыгравший "Кузнечика", а также Ольга Матешко, которая прославилась образом летчицы Зои. Сегодня, 26 октября, она отмечается 78-летие.

Что известно:

Украинская актриса Ольга Матешко снялась во многих советских фильмах, но наибольшую популярность ей принесла роль Зои

Ольга после потери первого мужа отправилась в США, но затем вернулась в Украину и продолжила работу в кино

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит Ольга Матешко и что о ней известно. Мы узнали некоторые факты из ее жизни.

Ольга Матешко – что о ней известно

Актриса Ольга Матешко родилась в Гостомеле Киевской области. После окончания школы она поступила во ВГИК и в 1969 году успешно его окончила. Сразу после этого начала работать актрисой на киностудии имени А. Довженко, дебютировав в фильме "Он и она". В дальнейшем снималась в различных картинах как самой студии, так и других киностудий.

Ольга Матешко в фильме "В бой идут одни старики"

Настоящую известность актрисе принесла роль Зои, пилота ночного бомбардировщика У-2, в легендарном фильме "В бой идут одни старики". Кастинг на эту роль Ольга прошла с первой попытки.

Ольга Матешко в молодости

Позже Матешко снималась в ряде заметных фильмов, включая "Пропавшую экспедицию", "Золотую речку", "Д’Артаньян и три мушкетера". Первую главную роль она исполнила в начале 1980-х в комедии "Женщины шутят всерьез".

Что касается личной жизни, то актрисе пришлось непросто. Во время учебы Ольга познакомилась с Александром Итыгиловым, за которого вышла замуж в Киеве и вскоре родила сына. Хотя молодой семье было сложно вставать на ноги, денег не хватало, но они не опускали руки и продолжали заниматься любимым делом.

Ольга Матешко с Александром Итыгиловым и сыном

Однако трагедия на Чернобыльской АЕС оборвала жизнь мужа Ольги. Неподалеку от места трагедии он снимал фильм, получил облучение и скончался от саркомы через несколько лет.

Для Ольги и ее сына Александра это была тяжелая утрата. Работы в кино практически не было и актриса решила отправиться в командировку в США. Ей приглянулась жизнь в Америке и Матешко решила там остаться, работала звукооператором на канале, делающим передачи для русскоязычных американцев. Вскоре Ольга начала еще и преподавать.

Ольга Матешко жила в США

Сын актрисы также жил длительное время в США, но затем семья вернулась в родной Киев. Матешко вернулась на телевиденье и даже снялась в нескольких кинопроектах своего наследника, который стал успешным режиссером.

Как выглядит актриса Ольга Матешко

Со временем актриса вновь обрела счастье в личной жизни, встретив скрипача Сергея Рябцева, который стал для нее поддержкой и опорой.

Ольга Матешко вернулась в Украину

В настоящее время Ольга Матешко не снимается в кино и редко появляется на публике, но ее вклад в советский и украинский кинематограф продолжает восхищать зрителей.

Ольга Матешко не снимается в кино

