Втрата чоловіка, еміграція та повернення до рідного Києва: як змінилася Зоя з фільму "В бій ідуть тільки старики"

Одним із найвідоміших радянських фільмів стала картина "В бій ідуть тільки старики". У ній знявся український актор Сергій Іванов, який зіграв "Кузнечика", а також Ольга Матешко, яка прославилася роллю льотчиці Зої. Сьогодні, 26 жовтня, вона святкує 78-річчя.

Ольга Матешко – що про неї відомо

Актриса Ольга Матешко народилася у Гостомелі Київської області. Після закінчення школи вона вступила до ВДІКу і в 1969 році успішно його закінчила. Одразу після цього почала працювати актрисою на кіностудії імені О. Довженка, дебютувавши у фільмі "Він і вона". Надалі знімалася у різних картинах як самої студії, так і інших кіностудій.

Ольга Матешко у фільмі "В бій ідуть тільки старики"

Справжню популярність актрисі принесла роль Зої, пілота нічного бомбардувальника У-2, у легендарному фільмі "В бій ідуть тільки старики". Кастинг на цю роль Ольга пройшла з першої спроби.

Ольга Матешко у молодості

Пізніше Матешко знімалася в низці помітних фільмів, включаючи "Зниклу експедицію", "Золоту річку", "Д’Артаньян та три мушкетери". Першу головну роль вона виконала на початку 1980-х у комедії "Жінки жартують всерйоз".

Щодо особистого життя, то актрисі довелося непросто. Під час навчання Ольга познайомилася з Олександром Ітигіловим, за якого вийшла заміж у Києві та невдовзі народила сина. Хоча молодій сім’ї було важко вставати на ноги, грошей не вистачало, але вони не опускали руки й продовжували займатися улюбленою справою.

Ольга Матешко з Олександром Ітигіловим та сином

Проте трагедія на Чорнобильській АЕС обірвала життя чоловіка Ольги. Неподалік місця трагедії він знімав фільм, отримав опромінення і помер від саркоми через кілька років.

Для Ольги та її сина Олександра це була тяжка втрата. Роботи в кіно практично не було й актриса вирішила вирушити у відрядження до США. Їй сподобалося життя в Америці й Матешко вирішила там залишитися, працювала звукооператором на каналі, який робить передачі для російськомовних американців. Невдовзі Ольга почала ще й викладати.

Ольга Матешко жила у США

Син акторки також жив тривалий час у США, але потім родина повернулася до рідного Києва. Матешко повернулася на телебачення і навіть знялася у кількох кінопроєктах свого спадкоємця, який став успішним режисером.

Як виглядає актриса Ольга Матешко

Згодом актриса знову набула щастя в особистому житті, зустрівши скрипаля Сергія Рябцева, який став для неї підтримкою та опорою.

Ольга Матешко повернулася до України

Наразі Ольга Матешко не знімається в кіно та рідко з’являється на публіці, але її внесок у радянський та український кінематограф продовжує захоплювати глядачів.

Ольга Матешко не знімається у кіно

