Рудковская не стала отрицать, что ложилась под нож хирурга

Российская телеведущая с украинскими корнями Яна Рудковская сделала себе несколько пластических операций. Манипуляции коснулись не только ее лица, но и тела.

Что известно:

Российская телеведущая Яна Рудковская в погоне за молодостью перенесла целый комплекс пластических операций

Знаменитость сделала пластику в того же хирурга, который перекроил лицо ее мужу-путинисту Евгению Плющенко

Какую пластику делала Яна Рудковская и как изменилась

В прошлом году звезда российского шоу-бизнеса Яна Рудковская сделала себе ряд пластических операций, прибегнув к услугам московского хирурга Тимура Хайдарова. Именно он ранее выполнил неудачную пластику ее мужу Евгению Плющенко, из-за чего спортсмен приобрел странное сходство с российским диктатором Владимиром Путиным.

Яна Рудковская до пластики

Сама Рудковская честно призналась, что проходила несколько процедур, в частности делала липосакцию подбородка и лазерную проработку кожи, чтобы ее подтянуть и "омолодить".

Яна Рудковская сделала несколько операций

Кроме того, телеведущая уменьшили грудь с четвертого на второй размер, немного проработали живот и внутреннюю поверхность бедер, убрав ловушки жира, а еще вкачала жир в ягодицы, чтобы их немного приподнять.

Как изменилась Яна Рудковская

Судя по кадрах в Instagram, 50-летняя Рудковская довольна результатом, поскольку не упускает возможности показать свое тело в купальниках и коротких платьях. Однако ее лицо и тело уже не те, что раньше, а искусственная внешность кажется чрезмерно обработанной.

Яна Рудковская сейчас

