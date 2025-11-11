Вдохновилась ужасной пластикой Плющенко: как изменились лицо и тело Рудковской после операций (фото)
Рудковская не стала отрицать, что ложилась под нож хирурга
Российская телеведущая с украинскими корнями Яна Рудковская сделала себе несколько пластических операций. Манипуляции коснулись не только ее лица, но и тела.
Что известно:
- Российская телеведущая Яна Рудковская в погоне за молодостью перенесла целый комплекс пластических операций
- Знаменитость сделала пластику в того же хирурга, который перекроил лицо ее мужу-путинисту Евгению Плющенко
Какую пластику делала Яна Рудковская и как изменилась
В прошлом году звезда российского шоу-бизнеса Яна Рудковская сделала себе ряд пластических операций, прибегнув к услугам московского хирурга Тимура Хайдарова. Именно он ранее выполнил неудачную пластику ее мужу Евгению Плющенко, из-за чего спортсмен приобрел странное сходство с российским диктатором Владимиром Путиным.
Сама Рудковская честно призналась, что проходила несколько процедур, в частности делала липосакцию подбородка и лазерную проработку кожи, чтобы ее подтянуть и "омолодить".
Кроме того, телеведущая уменьшили грудь с четвертого на второй размер, немного проработали живот и внутреннюю поверхность бедер, убрав ловушки жира, а еще вкачала жир в ягодицы, чтобы их немного приподнять.
Судя по кадрах в Instagram, 50-летняя Рудковская довольна результатом, поскольку не упускает возможности показать свое тело в купальниках и коротких платьях. Однако ее лицо и тело уже не те, что раньше, а искусственная внешность кажется чрезмерно обработанной.
