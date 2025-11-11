Надихнулася жахливою пластикою Плющенка: як змінилося обличчя і тіло Рудковської після операцій (фото)

Рудковська не заперечує, що лягала під ніж хірурга

Російська телеведуча з українським корінням Яна Рудковська зробила собі кілька пластичних операцій. Маніпуляції торкнулися не тільки її обличчя, а й тіла.

Що відомо:

Російська телеведуча Яна Рудковська у гонитві за молодістю перенесла цілий комплекс пластичних операцій

Знаменитість зробила пластику у того ж хірурга, який перекроїв обличчя її чоловікові-путіністу Євгену Плющенку

Яку пластику робила Яна Рудковська та як змінилася

Торік зірка російського шоубізнесу Яна Рудковська зробила собі низку пластичних операцій, вдавшись до послуг московського хірурга Тимура Хайдарова. Саме він раніше виконав невдалу пластику її чоловіку Євгену Плющенко, через що спортсмен набув дивної схожості з російським диктатором Володимиром Путіним.

Яна Рудковська до пластики

Сама Рудковська чесно зізналася, що проходила кілька процедур, зокрема робила ліпосакцію підборіддя та лазерне опрацювання шкіри, щоб її підтягнути та "омолодити".

Яна Рудковська зробила кілька операцій

Крім того, телеведуча зменшила груди з четвертого на другий розмір, трохи пропрацювала живіт і внутрішню поверхню стегон, прибравши "пастки жиру", а ще вкачала жир у сідниці, щоб їх трохи підняти.

Як змінилася Яна Рудковська

Судячи з кадрів в Instagram, 50-річна Рудковська задоволена результатом, оскільки не втрачає можливості показати своє тіло в купальниках та коротких сукнях. Однак її обличчя і тіло вже не ті, що раніше, а штучна зовнішність здається надмірно опрацьованою.

Яна Рудковська зараз

