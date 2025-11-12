Актера похоронили в Москве

На днях скончался российский актер театра и кино Владимир Симонов, который играл в фильме "Ржевский против Наполеона" с Владимиром Зеленским. Фигуранта базы "Миротворца" не стало в 68 лет.

Что нужно знать:

Симонов сыграл более чем в 150 фильмах и сериалах

Он не осуждал полномасштабное вторжение России в Украину

Актер незаконно ездил в оккупированный Крым

Что известно о Владимире Симонове

Симонов учился в Театральном училище имени Щукина. Он работал в Театре Вахтангова в Москве. В кино россиянин сыграл более чем в 150 фильмах и сериалах, самые известные из которых — "Дети Арбата", "Ржевский против Наполеона" с Владимиром Зеленским, "Граница. Таежный роман", "Каменская" и "Бальзаковский век, или Все мужчины сво…".

Симонов и Зеленский в комедии "Ржевский против Наполеона", фото из сети

Симонов незаконно посещал оккупированный Крым, за что его внесли в базу данных "Миротворец". Он молчал о полномасштабной войне России против Украины. В 2025 году актеру вручили награду от кремлевского диктатора Путина "Орден Почета".

Симонов молчал о войне, фото из сети

Смерть и могила Владимира Симонова

Последние две недели своей жизни Симонов провел в больнице из-за проблем с сердцем. Причиной смерти актера стала хроническая болезнь, которая появилась на фоне артериальной гипертензии. С Симоновым простились в Театре имени Вахтангова.

Актера похоронили на Троекуровском кладбище. Могила Симонова расположена на 21 участке, возле его коллег — Юрия Николаева и Ирины Мирошниченко. На месте захоронения актера установили деревянный крест, а также положили живые цветы.

Могила Симонова, фото из российских СМИ

На могиле Симонова – живые цветы, фото из российских СМИ

