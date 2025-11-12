Отримував нагороду від Путіна і мовчав про війну: де поховали російського актора Симонова (фото)

Актора поховали у Москві

Днями помер російський актор театру та кіно Володимир Симонов, який грав у фільмі "Ржевський проти Наполеона" з Володимиром Зеленським. Фігуранта бази "Миротворця" не стало у 68 років.

Що треба знати:

Симонов зіграв у понад 150 фільмах і серіалах

Він не засуджував повномасштабне вторгнення Росії в Україну

Актор незаконно їздив в окупований Крим

Що відомо про Володимира Симонова

Симонов навчався у Театральному училищі імені Щукіна. Він працював у Театрі Вахтангова у Москві. У кіно росіянин зіграв у понад 150 фільмах та серіалах, найвідоміші з яких — "Діти Арбату", "Ржевський проти Наполеона" з Володимиром Зеленським, "Кордон. Тайговий роман", "Каменська" та "Бальзаківський вік, або Всі чоловіки сво…".

Симонов і Зеленський у комедії "Ржевський проти Наполеона", фото з мережі

Симонов незаконно відвідував окупований Крим, за що його внесли до бази даних "Миротворець". Він мовчав про повномасштабну війну Росії проти України. У 2025 році актору вручили нагороду від кремлівського диктатора Путіна "Орден Пошани".

Симонов мовчав про війну, фото з мережі

Смерть і могила Володимира Симонова

Останні два тижні свого життя Симонов провів у лікарні через проблеми з серцем. Причиною смерті актора стала хронічна хвороба, яка з'явилась на тлі артеріальної гіпертензії. З Симоновим попрощалися у Театрі імені Вахтангова.

Актора поховали на Троєкурівському кладовищі. Могила Симонова розташована на 21 ділянці, біля його колег — Юрія Ніколаєва та Ірини Мірошниченко. На місці поховання актора встановили дерев'яний хрест, а також поклали живі квіти.

Могила Симонова, фото з російських ЗМІ

На могилі Симонова - живі квіти, фото з російських ЗМІ

