Отримував нагороду від Путіна і мовчав про війну: де поховали російського актора Симонова (фото)
Актора поховали у Москві
Днями помер російський актор театру та кіно Володимир Симонов, який грав у фільмі "Ржевський проти Наполеона" з Володимиром Зеленським. Фігуранта бази "Миротворця" не стало у 68 років.
Що треба знати:
- Симонов зіграв у понад 150 фільмах і серіалах
- Він не засуджував повномасштабне вторгнення Росії в Україну
- Актор незаконно їздив в окупований Крим
Що відомо про Володимира Симонова
Симонов навчався у Театральному училищі імені Щукіна. Він працював у Театрі Вахтангова у Москві. У кіно росіянин зіграв у понад 150 фільмах та серіалах, найвідоміші з яких — "Діти Арбату", "Ржевський проти Наполеона" з Володимиром Зеленським, "Кордон. Тайговий роман", "Каменська" та "Бальзаківський вік, або Всі чоловіки сво…".
Симонов незаконно відвідував окупований Крим, за що його внесли до бази даних "Миротворець". Він мовчав про повномасштабну війну Росії проти України. У 2025 році актору вручили нагороду від кремлівського диктатора Путіна "Орден Пошани".
Смерть і могила Володимира Симонова
Останні два тижні свого життя Симонов провів у лікарні через проблеми з серцем. Причиною смерті актора стала хронічна хвороба, яка з'явилась на тлі артеріальної гіпертензії. З Симоновим попрощалися у Театрі імені Вахтангова.
Актора поховали на Троєкурівському кладовищі. Могила Симонова розташована на 21 ділянці, біля його колег — Юрія Ніколаєва та Ірини Мірошниченко. На місці поховання актора встановили дерев'яний хрест, а також поклали живі квіти.
