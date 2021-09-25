Укр

Усик написал трогательное обращение к жене

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Александр Усик с женой Екатериной Новость обновлена 25 сентября 2021, 17:06
Александр Усик с женой Екатериной

Александр Усик в первую очередь сосредоточен на семье.

Украинский боксер-супертяж Александр Усик, которому 25 сентября в Лондоне предстоит провести чемпионский поединок с британцем Энтони Джошуа, накануне боя адресовал своей жене Екатерине трогательные строки.

Свое эмоциональное сообщение супруге Усик написал на своей официальной страничке в Instagram.

Александр Усик адресовал жене Екатерине трогательные строки
Александр Усик адресовал жене Екатерине трогательные строки

В сети отметили, что любовь — самая большая сила и пожелали Александру удачи в предстоящем поединке, который состоится на футбольной арене ФК "Тоттенхэм".

Бой Усик — Джошуа — одно из главных событий в мире бокса в 2021 году. Посмотреть шоу в Украине можно только по платной подписке. Букмекеры не верят в победу Александра, однако тот наверняка припас для чемпиона несколько трюков и готов побороться за пояс чемпиона мира в хевивейте, ведь главная цель украинца — объединение титулов в этой весовой категории. К слову, не верят в Усика и чемпион мира россиянин Артур Бетербиев и украинец Владислав Сиренко, который, впрочем, будет болеть за своего соотечественника.

Перед боем СМИ рассекретили гонорары боксеров.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Энтони Джошуа #Екатерина Усик
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