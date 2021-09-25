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Усик написав зворушливе звернення до дружини

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Олександр Усик з дружиною Катериною Новина оновлена 25 вересня 2021, 17:06
Олександр Усик з дружиною Катериною

Олександр Усик в першу чергу зосереджений на родині.

Український боксер-супертяж Олександр Усик, якому 25 вересня в Лондоні належить провести чемпіонський поєдинок з британцем Ентоні Джошуа, напередодні бою адресував своїй дружині Катерині зворушливі рядки.

Своє емоційне повідомлення дружині Усик написав на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Олександр Усик адресував дружині Катерині зворушливі рядки
Олександр Усик адресував дружині Катерині зворушливі рядки

У мережі відзначили, що любов — найбільша сила і побажали Олександру удачі в майбутньому поєдинку, який відбудеться на футбольній арені ФК "Тоттенгем".

Бій Усик — Джошуа — одна з головних подій у світі боксу в 2021 році. Подивитися шоу в Україні можна тільки по платній підписці. Букмекери не вірять в перемогу Олександра, однак той, напевно, припас для чемпіона кілька трюків і готовий поборотися за пояс чемпіона світу в хевівейті, адже головна мета українця — об’єднання титулів в цій ваговій категорії. До слова, не вірять в Усика і чемпіон світу росіянин Артур Бетербієв і українець Владислав Сіренко, який, втім, вболіватиме за свого співвітчизника.

Перед боєм ЗМІ розсекретили гонорари боксерів.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Ентоні Джошуа #Катерина Усик
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