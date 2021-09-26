Укр

"Жить хочу, жену любить. Я с января хе*ачу": Усик поделился планами на будущее (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Александр Усик с женой Екатериной Новость обновлена 26 сентября 2021, 12:22
Александр Усик с женой Екатериной

Александр Усик мечтает заняться сельским хозяйством.

Новоиспеченный чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик сразу же после боя с Энтони Джошуа поделился своими планами на будущее.

Об этом он рассказал на пресс-конференции, видео которой доступно на YouTube-канале промоутерской компании Matchroom Boxing.

Усик рассказал, что его целью остается завоевание всех четырех основных поясов (у Александра уже есть три, — прим. ред.). Кроме того, украинец мечтает в будущем заняться сельским хозяйством, а также следить за взрослением своих детей. Не забыл Усик и о своей жене Екатерине.

"Хочу завоевать все 4 пояса, возить детей в школу, на тренировку, наблюдать, как они растут, деревья садить, яблоки поливать. Хочу заниматься сельским хозяйством. У меня, кстати, есть озера. Жить хочу, жену любить чаще. Я с января хе*ачу", — заявил Усик после боя.

Отметим, в день боя Усик адресовал жене трогательные строки. Сразу же после поединка Александр также обратился к семье.

"Телеграф" напоминает, что Александр добыл победу над Энтони единогласным решением судей. После поединка украинец обратился к соотечественникам, отметив, что пояса едут домой. У нас на сайте доступны видео лучших моментов и статистика боя.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Энтони Джошуа
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