"Жити хочу, дружину любити. Я з січня хе*ачу": Усик поділився планами на майбутнє (відео)

Олександр Усик мріє зайнятися сільським господарством.

Новоспечений чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик відразу ж після бою з Ентоні Джошуа поділився своїми планами на майбутнє.

Про це він розповів на прес-конференції, відео якої доступне на YouTube-каналі компанії Matchroom Boxing.

Усик розповів, що його метою залишається завоювання всіх чотирьох основних поясів (у Олександра вже є три, — прим. ред.). Крім того, українець мріє в майбутньому зайнятися сільським господарством, а також стежити за дорослішанням своїх дітей. Не забув Усик і про свою дружину Катерину.

"Хочу завоювати всі 4 пояса, возити дітей до школи, на тренування, спостерігати, як вони ростуть, дерева садити, яблука поливати. Хочу займатися сільським господарством. У мене, до речі, є озера. Жити хочу, дружину любити частіше. Я з січня хе*ачу ", — заявив Усик після бою.

Відзначимо, в день бою Усик адресував дружині зворушливі рядки. Відразу ж після поєдинку Олександр також звернувся до сім’ї.

"Телеграф" нагадує, що Олександр здобув перемогу над Ентоні одноголосним рішенням суддів. Після поєдинку українець звернувся до співвітчизників, зазначивши, що пояси їдуть додому. У нас на сайті доступні відео кращих моментів і статистика бою.