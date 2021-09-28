"Шахтер" - "Интер": прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Автор
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"Шахтер" - "Интер" Новость обновлена 28 сентября 2021, 11:25
"Шахтер" - "Интер"

"Шахтер" принимает "Интер" в Лиге чемпионов.

Во вторник, 28 сентября, донецкий "Шахтер", который на старте ЛЧ сенсационно проиграл "Шерифу", в рамках матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 сыграет с миланским "Интером".

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию игры, в ходе которой у нас на сайте оперативно будут появляться видео голов.

"Шахтер" — "Интер"

(начало — в 19:45)

Команды подходят к игре в не лучшем настроении из-за проигрышей в 1-м туре ЛЧ. И "Шахтеру", и "Интеру" необходимо набирать очки для продолжения борьбы за плей-офф еврокубка.

Напомним, "Горняки" немного подсластили пилюлю, победив в Суперкубке Украины-2021, а также разгромив "Верес" в чемпионате Украины. "Интер", в свою очередь, в последней игре не сумел обыграть "Аталанту".

Отметим, еще одна игра квартета D "Реал" — "Шериф" начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть в Украине матч "Шахтер" — "Интер", а также рассказывал о букмекерских раскладах на эту встречу. По мнению специалистов, у "Горняков" практически нет шансов взять очки в этом противостоянии.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #ФК Интер (Милан) #Лига Чемпионов
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