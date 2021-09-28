Укр

"Не надо бояться, я бесплатно людей не бью": Усик вступил в перепалку с журналистом из-за бутылки (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Александр Усик Новость обновлена 28 сентября 2021, 15:10
Александр Усик

На пресс-конференции Александра Усика в Киеве случился забавный инцидент.

Новоиспеченный чемпион мира в хевивейте Александр Усик, который по возвращению в Украину провел пресс-конференцию в Киеве, любит поболтать с журналистами. Один из представителей СМИ попросил чемпиона убрать со стола бутылку с водой, после чего последовала реакция боксера.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале USYK17.

Один из журналистов во время пресс-конференции крикнул, что ему мешает бутылка с водой, которая стояла на столе у чемпиона.

"Кому вода мешает? Бутылка мешает? Так это только вам. Всем? Серьезно? А почему-то сказали об этом только вы. Бояться? Не надо бояться, я сейчас бесплатно людей не бью", — пошутил чемпион.

В ходе мероприятия Александр также ответил на вопрос о трансляции вечера бокса с его участием. По словам Усика, государственные каналы сами не захотели показывать бокс по ТВ, а потому трансляция велась на частном канале (сервис megogo).

У нас на сайте доступно видео лучших моментов поединка Усик — Джошуа, статистика дуэли, подробные судейские записки, а также реакция украинцев.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Энтони Джошуа
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