"Не треба боятися, я безкоштовно людей не б’ю": Усик вступив у перепалку з журналістом через пляшку (відео)

На прес-конференції Олександра Усика в Києві трапився кумедний інцидент.

Новоспечений чемпіон світу в хевівейті Олександр Усик після повернення в Україну провів прес-конференцію в Києві, де відповідав на низку питань журналістів. Один з представників ЗМІ попросив чемпіона прибрати зі столу пляшку з водою, після чого послідувала реакція боксера.

Відповідне відео є на YouTube-каналі USYK17.

Один з журналістів під час прес-конференції крикнув, що йому заважає пляшка з водою, яка стояла на столі у чемпіона.

"Кому вода заважає? Пляшка заважає? Так це тільки вам. Всім? Серйозно? А чомусь сказали про це тільки ви. Бояться? Не треба боятися, я зараз безкоштовно людей не б’ю", — пожартував чемпіон.

В ході заходу Олександр також відповів на питання про трансляцію вечора боксу з його участю. За словами Усика, державні канали самі не захотіли показувати бокс по ТБ, а тому трансляція велася на приватному каналі (сервіс megogo).

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