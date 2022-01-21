Жена Усика блеснула стройными ногами (фото)

Красотка снялась в горячей фотосессии.

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина похвасталась фигурой во время соблазнительной фотосессии.

Соответствующие снимки были опубликованы фотографом Аленой Сергеевой в Instagram.

На кадрах супруга Усика позировала в коротком платье, которе подчеркивало стройные ноги 35-летней женщины. "К тебе все придет, как только ты все отпустишь…", — подписала снимки Сергеева.

Екатерина Усик на корточках

Екатерина Усик

Екатерина Усик в коротком платье

Екатерина Усик

Добавим, что Алена частенько фотографирует и Катерину, а Александра. На ее страничке в соцсетях можно найти немало фото звездной пары.

Напомним, Усик недавно ярко отпраздновал 35-летие. Спортсмен сейчас отдыхает после своей грандиозной победы над Энтони Джошуа в Британии. Ожидается, что боксеры проведут реванш весной 2022 года. Второй бой, вероятно, пройдет не в Киеве. Главной целью Александра является титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте, однако для этого ему надо победить чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри. "Цыганский король" также хочет сразиться с украинцем и даже начал оскорблять Александра в соцсетях. Досталось даже Владимиру Кличко, который решил заступиться за соотечественника.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик потерял деньги на рекламе в Украине из-за своих взглядов.