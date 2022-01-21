Укр

Жена Усика блеснула стройными ногами (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
68
Александр Усик с женой Екатериной
Александр Усик с женой Екатериной

Красотка снялась в горячей фотосессии.

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина похвасталась фигурой во время соблазнительной фотосессии.

Соответствующие снимки были опубликованы фотографом Аленой Сергеевой в Instagram.

На кадрах супруга Усика позировала в коротком платье, которе подчеркивало стройные ноги 35-летней женщины. "К тебе все придет, как только ты все отпустишь…", — подписала снимки Сергеева.

Екатерина Усик на корточках
Екатерина Усик на корточках
Екатерина Усик
Екатерина Усик
Екатерина Усик в коротком платье
Екатерина Усик в коротком платье
Екатерина Усик
Екатерина Усик

Добавим, что Алена частенько фотографирует и Катерину, а Александра. На ее страничке в соцсетях можно найти немало фото звездной пары.

Напомним, Усик недавно ярко отпраздновал 35-летие. Спортсмен сейчас отдыхает после своей грандиозной победы над Энтони Джошуа в Британии. Ожидается, что боксеры проведут реванш весной 2022 года. Второй бой, вероятно, пройдет не в Киеве. Главной целью Александра является титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте, однако для этого ему надо победить чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри. "Цыганский король" также хочет сразиться с украинцем и даже начал оскорблять Александра в соцсетях. Досталось даже Владимиру Кличко, который решил заступиться за соотечественника.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик потерял деньги на рекламе в Украине из-за своих взглядов.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Екатерина Усик
Россия может захватить Харьков, но не сейчас
Харьков
Харьков может стать "могилой" для российской армии, но есть вариант, - боец спецназа
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Россия может захватить Харьков, но не сейчас
Харьков может стать "могилой" для российской армии, но есть вариант, - боец спецназа
Дата публикации
Категория
За быстрым ростом числа инфицированных последует такой же быстрый спад.
До 60 тысяч новых больных в день: в Минздраве озвучили прогноз по распространению "Омикрона" в Украине
Дата публикации
Категория
Россия воспринимает Харьков как лояльный к себе город
"Россияне верят, что в Харькове их могут встретить хлебом-солью", - что стоит за резонансным заявлением Зеленского
Дата публикации
Категория
Сергей Лавров
Лавров "отличился" странным заявлением про Зеленского и Украину: что сказал
Дата публикации
Категория
Руслан Рябошапка занимал пост генерального прокурора Украины с 29 августа 2019 по 5 марта 2020 года.
Коломойский мстит Порошенко руками Зеленского, президента ждет народный импичмент, — Руслан Рябошапка