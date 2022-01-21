Дружина Усика блиснула стрункими ногами (фото)

Красуня знялася у гарячій фотосесії.

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина похвалилася фігурою під час спокусливої фотосесії.

Відповідні знімки були опубліковані фотографом Оленою Сергєєвою в Instagram.

На кадрах дружина Усика позувала в короткій сукні, яка підкреслювала стрункі ноги 35-річної жінки. "До тебе все прийде, як тільки ти все відпустиш...", — підписала знімки Сергєєва.

Катерина Усик навпочіпки

Катерина Усик

Катерина Усик у короткій сукні

Катерина Усик

Додамо, що Олена часто фотографує і Катерину, а Олександра. На її сторінці в соцмережах можна знайти багато фотографій зіркової пари.

Нагадаємо, Усик нещодавно яскраво відсвяткував 35-річчя. Спортсмен зараз відпочиває після своєї грандіозної перемоги над Ентоні Джошуа у Британії. Очікується, що боксери проведуть реванш навесні 2022 року. Другий бій, ймовірно, пройде не у Києві. Головною метою Олександра є титул абсолютного чемпіона світу у гевівейті, однак для цього йому треба перемогти чемпіона WBC британця Тайсона Фьюрі. "Циганський король" також хоче битися з українцем і навіть почав ображати Олександра у соцмережах. Дісталося навіть Володимиру Кличку, який вирішив заступитися за земляка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Усик втратив гроші на рекламі в Україні через свої погляди.