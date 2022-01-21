Рус

Дружина Усика блиснула стрункими ногами (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
68
Олександр Усик із дружиною Катериною
Олександр Усик із дружиною Катериною

Красуня знялася у гарячій фотосесії.

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина похвалилася фігурою під час спокусливої фотосесії.

Відповідні знімки були опубліковані фотографом Оленою Сергєєвою в Instagram.

На кадрах дружина Усика позувала в короткій сукні, яка підкреслювала стрункі ноги 35-річної жінки. "До тебе все прийде, як тільки ти все відпустиш...", — підписала знімки Сергєєва.

Катерина Усик навпочіпки
Катерина Усик навпочіпки
Катерина Усик
Катерина Усик
Катерина Усик у короткій сукні
Катерина Усик у короткій сукні
Катерина Усик
Катерина Усик

Додамо, що Олена часто фотографує і Катерину, а Олександра. На її сторінці в соцмережах можна знайти багато фотографій зіркової пари.

Нагадаємо, Усик нещодавно яскраво відсвяткував 35-річчя. Спортсмен зараз відпочиває після своєї грандіозної перемоги над Ентоні Джошуа у Британії. Очікується, що боксери проведуть реванш навесні 2022 року. Другий бій, ймовірно, пройде не у Києві. Головною метою Олександра є титул абсолютного чемпіона світу у гевівейті, однак для цього йому треба перемогти чемпіона WBC британця Тайсона Фьюрі. "Циганський король" також хоче битися з українцем і навіть почав ображати Олександра у соцмережах. Дісталося навіть Володимиру Кличку, який вирішив заступитися за земляка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Усик втратив гроші на рекламі в Україні через свої погляди.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Катерина Усик
Росія може захопити Харків, але не зараз
Харків
Харків може стати "могилою" для російської армії, але є варіант — боєць спецназу
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Росія може захопити Харків, але не зараз
Харків може стати "могилою" для російської армії, але є варіант — боєць спецназу
Дата публікації
Категорія
За швидким зростанням числа інфікованих піде такий самий швидкий спад.
До 60 тисяч нових хворих на день: у МОЗ озвучили прогноз щодо поширення "Омікрону" в Україні
Дата публікації
Категорія
Збройні сили України
Мер Харкова відповів на заяви Зеленського про окупацію міста
Дата публікації
Категорія
Сергій Лавров
Лавров "відзначився" дивною заявою про Зеленського та Україну: що сказав
Дата публікації
Категорія
Руслан Рябошапка обіймав посаду генерального прокурора України з 29 серпня 2019 по 5 березня 2020 року
Коломойський мстить Порошенку руками Зеленського, президента чекає народний імпічмент, - Руслан Рябошапка