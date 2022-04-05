В россии начали травить голубей, опасаясь "украинского биооружия"

Россияне видят опасность в пернатых.

В россии из-за боязни мифического биологического оружия Украины жители начали травить голубей.

Соответствующее видео на своем telegram-канале опубликовал офицер ВСУ и военный блогер Анатолий Штефан, более известный под псевдонимом "Штирлиц".

Сообщается, что в городе Белгород, что в 40 км от границы с Украиной, местные жители решили устроить геноцид голубей, опасаясь, что птицы якобы могут переносить украинское биологическое оружие.

"Зомбоящик рулит", — отметил Штефан, прикрепив соответствующее видео.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину в минобороны россии заявили, что украинские биолаборатории якобы разрабатывали коронавирусную инфекцию, а также работали с птицами, рептилиями и летучими мышами для "переноски" болезней в рф. Видимо, некоторые жители рф всерьез восприняли такую чушь с экранов телевизора и принялись истреблять пернатых. К слову, в ООН на все обвинения рф заявили, что никаких следов лабораторий по созданию биологического оружия в Украине нет.

Напомним, 1 апреля в Белгороде вспыхнула нефтебаза. Российские власти заявили, что данный объект был атакован Украиной и даже возбудили уголовное дело. В Украине жестко пошутили над российскими властями из-за взрыва в Белгороде.