Украина - Армения: где и когда смотреть матч Лиги наций

Игра пройдет в Польше

Сборная Украины после удачного старта в Лиге наций УЕФА в ближайшее время проведет еще один матч в рамках этого турнира. Противостоять нашей команде будет сборная Армении.

В прямом эфире матч Украина — Армения покажут на телеканале "Индиго TV". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Кроме того, поединок Лиги наций группы B1 можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1", а также на стриминговом сервисе oll.tv (требуется подписка). У нас на сайте оперативно будут доступны видео голов, а также лучших моментов встречи. Добавим, что игра Украина — Армения пройдет в субботу, 11 июня, в польском Лодзе на стадионе ЛКС. Начало встречи — в 16:00 по киевскому времени. Судить игру доверили польской бригаде арбитров во главе с Даниелем Стефански.

Напомним, сборная Украины не сумела пробиться на ЧМ-2022, уступив в финале квалификации европейского отбора команде Уэльса. Игра в Кардиффе завершилась со счетом 1:0 в пользу "Драконов". К слову, российские хакеры взломали oll.tv во время поединка и запустили в эфир российскую пропаганду, сервис был отключен.