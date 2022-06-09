Україна — Вірменія: де і коли дивитись матч Ліги націй

Гра пройде у Польщі

Збірна України після успішного старту в Лізі націй УЄФА найближчим часом проведе ще один матч у рамках цього турніру. Протистоятиме нашій команді збірна Вірменії.

У прямому ефірі матч Україна — Вірменія покажуть на телеканалі "Індиго TV". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Крім того, поєдинок Ліги націй групи B1 можна буде переглянути на телеканалі "Футбол 1", а також на стрімінговому сервісі oll.tv (потрібна підписка). У нас на сайті оперативно будуть доступні відео голів, а також найкращі моменти зустрічі. Додамо, що гра Україна — Вірменія пройде в суботу, 11 червня, у польському Лодзі на стадіоні ЛКС. Початок зустрічі – о 16:00 за київським часом. Судити гру довірили польській бригаді арбітрів на чолі з Данієлем Стефанські.

Нагадаємо, збірна України не зуміла пробитися на ЧС-2022, поступившись у фіналі кваліфікації європейського відбору команді Вельсу. Гра в Кардіффі завершилася з рахунком 1:0 на користь "Драконів". До речі, російські хакери зламали oll.tv під час поєдинку та запустили в ефір російську пропаганду, сервіс було відключено.