Україна — Вірменія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Гра пройде у Польщі

У суботу, 11 червня, збірна України після вдалого старту в Ірландії (0:1) проведе свій другий матч Ліги націй УЄФА проти команди Вірменії.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію зустрічі, під час якої у нас на сайті будуть оперативно доступні відео голів, а також найкращі моменти поєдинку.

Свій останній літній поєдинок цього року українці зіграють у польському Лодзі на стадіоні ЛКС. Початок зустрічі о 16:00 за київським часом. Судитиме гру місцева бригада арбітрів на чолі з Данієлем Стефанськи. Додамо, що у дивізіоні B групи 1, де виступають "Жовто-сині" утворилася цікава ситуація. Відразу три команди набрали по три очки.

Положення команд у групі B1 Ліги націй УЄФА

Зазначимо, що збірна України є беззаперечним фаворитом зустрічі з Вірменією. Букмекери вважають, що підопічні Олександра Петракова виграють із різницею у два м’ячі. До речі, цей поєдинок буде показаний в Україні по ТБ у прямому ефірі.

Нагадаємо, збірна України не зуміла пробитися на ЧС-2022 з футболу, програвши у фіналі кваліфікації команді Вельсу (1:0). До речі, російські хакери атакували український стрімінговий сервіс під час трансляції цього матчу.