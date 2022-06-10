Украина - Армения: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Игра пройдет в Польше

В субботу, 11 июня, сборная Украины после удачного старта в Ирландии (0:1) проведет свой второй матч Лиги наций УЕФА против команды Армении.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию встречи, в ходе которой у нас на сайте будут оперативно доступны видео голов, а также лучших моментов поединка.

Свой последний летний поединок в этом году украинцы сыграют в польском Лодзе на стадионе ЛКС. Начало встречи — в 16:00 по киевскому времени. Судить игру будет местная бригада арбитров во главе с Даниелем Стефански. Добавим, что в дивизионе B в группе 1, где выступают "Желто-синие" образовалась занимательная ситуация. Сразу три команды набрали по три очка.

Положение команд в группе B1 Лиги наций УЕФА

Отметим, сборная Украины является безоговорочным фаворитом встречи с Арменией. Букмекеры считают, что подопечные Александра Петракова выиграют с разницей в два мяча. К слову, этот поединок будет показан в Украине по ТВ в прямом эфире.

Напомним, сборная Украины не сумела пробиться на ЧМ-2022 по футболу, проиграв в финале квалификации команде Уэльса (1:0). К слову, российские хакеры атаковали украинский стриминговый сервис во время трансляции данного матча.