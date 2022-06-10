Фахівці оцінили шанси збірної України у першій домашній грі року

Перший домашній матч українці проведуть у Польщі

Після успіху в стартовому матчі Ліги націй проти Ірландії (0:1) букмекери "подобрішали" до "Жовто-синіх" і зробили їх беззаперечним фаворитом у поєдинку проти Вірменії.

Про це повідомляє букмекерська компанія "Парі-Матч". Фахівці вважають, що українці переможуть упевнено.

На думку аналітиків, успіх команди Петракова оцінюється коефіцієнтом 1,23, а ось гостям букмекери не дають шансів (коефіцієнт на їхню перемогу — 14,00), нічия також малоймовірна — 6,50. Додамо, що фахівці вважають, що гра, найімовірніше, завершиться перемогою збірної України з рахунком 2:0 – коефіцієнт 5,40.

Прогноз букмекерів на матч Україна — Вірменія (дані за 10 червня)

Парі-Матч: (перемога України 1,23 — нічия 6,50 — перемога Вірменії 14,00)

Зазначимо, матч Ліги націй у групі B1 Україна – Вірменія відбудеться 11 червня у польському Лодзі на стадіоні ЛКС. Початок зустрічі о 16:00 за київським часом. Цей поєдинок можна буде переглянути по ТБ в Україні у прямому ефірі.

Нагадаємо, збірна України не зуміла вийти на ЧС-2022 з футболу, поступившись у фіналі європейської кваліфікації команді Вельсу (1:0). До речі, російські хакери намагалися зірвати показ цього матчу.