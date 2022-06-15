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День сенсаций в Лиге наций: венгры вынесли Англию, а Германия уничтожила Италию (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Лига наций Новость обновлена 15 июня 2022, 00:33
Лига наций

Игровой день подарил немало сенсаций

Во вторник, 14 июня, в Лиге наций УЕФА прошел большой игровой день, в частности сборная Украины не сумела обыграть Ирландию в дивизионе B (1:1).

В центральной игре тура Германия попросту не заметила Италию (5:2), а самой громкой сенсацией тура стала победа Венгрии в гостевом поединке с Англией (0:4). Примечательно, что венгры бьют Англию во второй раз к ряду. В предыдущем поединке, который прошел в Будапеште, англичане со скандалом уступили со счетом 1:0.

Результаты матчей Лиги наций 14 июня

Дивизион А

Англия — Венгрия 0:4

Германия — Италия 5:2

Нидерланды — Уэльс 3:2

Польша — Бельгия 0:1

Лига B

  • Армения — Шотландия 1:4
  • Босния и Герцеговина — Финляндия 3:2
  • Румыния — Черногория 0:3
  • Украина — Ирландия 1:1

Лига С

  • Люксембург — Фарерские острова 2:2
  • Турция — Литва 2:0

Лига D

  • Молдова — Андорра 2:1
  • Лихтенштейн — Латвия 0:2

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал венгров за поддержку рф, а в Польше на официальном уровне высказались насчет футболиста национальной команды, который решил продолжить карьеру в рф.

Теги:
#Футбол #Сборная Англии #Сборная Италии #Сборная Германии #Сборная Венгрии #Лига Наций