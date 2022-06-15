День сенсаций в Лиге наций: венгры вынесли Англию, а Германия уничтожила Италию (видео)
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Игровой день подарил немало сенсаций
Во вторник, 14 июня, в Лиге наций УЕФА прошел большой игровой день, в частности сборная Украины не сумела обыграть Ирландию в дивизионе B (1:1).
В центральной игре тура Германия попросту не заметила Италию (5:2), а самой громкой сенсацией тура стала победа Венгрии в гостевом поединке с Англией (0:4). Примечательно, что венгры бьют Англию во второй раз к ряду. В предыдущем поединке, который прошел в Будапеште, англичане со скандалом уступили со счетом 1:0.
Результаты матчей Лиги наций 14 июня
Дивизион А
Англия — Венгрия 0:4
Германия — Италия 5:2
Нидерланды — Уэльс 3:2
Польша — Бельгия 0:1
Лига B
- Армения — Шотландия 1:4
- Босния и Герцеговина — Финляндия 3:2
- Румыния — Черногория 0:3
- Украина — Ирландия 1:1
Лига С
- Люксембург — Фарерские острова 2:2
- Турция — Литва 2:0
Лига D
- Молдова — Андорра 2:1
- Лихтенштейн — Латвия 0:2
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал венгров за поддержку рф, а в Польше на официальном уровне высказались насчет футболиста национальной команды, который решил продолжить карьеру в рф.