Сабо пристыдил венгров за поддержку КГБшника путина

Йожеф Сабо не понимает, почему венгры ведут себя так

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал близость венгерских властей к президенту рф владимиру путину, который развязал полномасштабную войну в Украине.

Соответствующий комментарий Сабо, который является венгром по происхождению, оставил в интервью для SportArena.

82-летний Йожеф Йожефович рассказал, что в 1999 году путин заходил в раздевалку сборной Украины после матча с россией (1:1). Сабо отметил, что еще тогда понимал, что президент рф является КГБшником с нечистой душой.

"Когда мы играли в Москве в 1999 году, Путин заходил в раздевалку. Он был молодой совсем. Но я знал, что он был КГБ-шником. Потому что все проверяли. Если кто-то, где-то написал – сразу проверяли. У него ничего своего нет. У него душа нечистая", — заявил Сабо.

Кроме того, экс-тренер сборной Украины отметил, что ему сейчас стыдно, что он мадьяр (венгр). Все дело, в поведении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и других политиков из этой страны.

"Орбан говорит, что в Буче была инсценировка. Мне звонят журналисты из Будапешта. Я им говорю, что у него, возможно, язык очень недлинный, чтобы лизать ж*пу Путина. Такого не может быть. Мне стыдно, что я венгр. Не может такого быть, что сосед отказывается от нас, чтобы им давали газ дешевле на 100 долларов. Я боюсь нового ужасного соседа. Они обозвали нашего президента (Владимира Зеленского), как им не стыдно? А вы подумали, что будет, если мы выиграем войну? И что будет с Россией? Где вы будете и у кого газ будете просить?" — добавил Сабо.

Ранее сообщалось, что юные венгерские болельщики освистали английских футболистов, которые проводили акцию против расизма.

Напомним, Орбан неоднозначно "поддержал" Украину в ее борьбе с россией.