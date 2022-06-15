День сенсацій у Лізі націй: угорці винесли Англію, а Німеччина знищила Італію (відео)
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Ігровий день подарував чимало сенсацій
У вівторок, 14 червня, у Лізі націй УЄФА пройшов великий ігровий день, зокрема, збірна України не зуміла обіграти Ірландію в дивізіоні B (1:1).
У центральній грі туру Німеччина просто не помітила Італію (5:2), а найгучнішою сенсацією туру стала перемога Угорщини у гостьовому поєдинку з Англією (0:4). Примітно, що угорці б’ють Англію вдруге. У попередньому поєдинку, який пройшов у Будапешті, англійці зі скандалом поступилися з рахунком 1:0.
Результати матчів Ліги націй 14 червня
Дивізіон А
Англія — Угорщина 0:4
Німеччина — Італія 5:2
Нідерланди — Вельс 3:2
Польща — Бельгія 0:1
Ліга B
- Вірменія — Шотландія 1:4
- Боснія і Герцеговина — Фінляндія 3:2
- Румунія — Чорногорія 0:3
- Україна — Ірландія 1:1
Ліга С
- Люксембург — Фарерські острови 2:2
- Туреччина — Литва 2:0
Ліга D
- Молдова — Андорра 2:1
- Ліхтенштейн — Латвія 0:2
Раніше повідомлялося, що колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо розкритикував угорців за підтримку росії, а в Польщі на офіційному рівні висловилися щодо футболіста національної команди, який вирішив продовжити кар’єру в рф.