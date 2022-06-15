День сенсацій у Лізі націй: угорці винесли Англію, а Німеччина знищила Італію (відео)

Ігровий день подарував чимало сенсацій

У вівторок, 14 червня, у Лізі націй УЄФА пройшов великий ігровий день, зокрема, збірна України не зуміла обіграти Ірландію в дивізіоні B (1:1).

У центральній грі туру Німеччина просто не помітила Італію (5:2), а найгучнішою сенсацією туру стала перемога Угорщини у гостьовому поєдинку з Англією (0:4). Примітно, що угорці б’ють Англію вдруге. У попередньому поєдинку, який пройшов у Будапешті, англійці зі скандалом поступилися з рахунком 1:0.

Результати матчів Ліги націй 14 червня

Дивізіон А

Англія — Угорщина 0:4

Німеччина — Італія 5:2

Нідерланди — Вельс 3:2

Польща — Бельгія 0:1

Ліга B

Вірменія — Шотландія 1:4

Боснія і Герцеговина — Фінляндія 3:2

Румунія — Чорногорія 0:3

Україна — Ірландія 1:1

Ліга С

Люксембург — Фарерські острови 2:2

Туреччина — Литва 2:0

Ліга D

Молдова — Андорра 2:1

Ліхтенштейн — Латвія 0:2

Раніше повідомлялося, що колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо розкритикував угорців за підтримку росії, а в Польщі на офіційному рівні висловилися щодо футболіста національної команди, який вирішив продовжити кар’єру в рф.