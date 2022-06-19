В россии "депутат-клоун" заявил, что в Европе боятся играть в футбол со сборной рф

Европейские команды не хотят играть с агрессором

Председатель комитета госдумы рф по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал возможных соперников для сборной россии, которая была отстранена от международных соревнований.

Соответствующий комментарий российского депутата доступен на РБ Спорт.

Свищев заявил, что европейские страны якобы боятся играть с россией, а потому он предлагает национальной команде провести товарищеские встречи со сборными из стран БРИКС и Африки.

"Есть огромное количество стран, которые могли бы принять участие в играх с нашими командами, например, Южная Америка, про азиатский футбол не надо забывать. Даже если Европа боится с нами играть, то есть страны БРИКС, Белоруссия, африканские сборные. Огромное количество стран сейчас в стороне от всего происходящего в мире. Они являются достойными соперниками. Нам бы с ними справиться. При активной позиции РФС все матчи станут возможными и нужными", – сказал Свищев.

В сети назвали депутата клоуном из-за его слов.

Добавим, что в россии высмеяли сборную россии по футболу, которая только позорит страну на международной арене.

Напомним, российский футболист готов стать на колени перед президентом рф владимиром путиным, чтобы тот остановил войну в Украине.