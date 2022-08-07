"Реал" - "Айнтрахт": где и когда смотреть Суперкубок УЕФА

Игра пройдет в Финляндии

Пока киевское "Динамо" все еще проходит квалификацию в Лиге чемпионов, новый сезон еврокубков официально начнется матчем за Суперкубок УЕФА "Реал" — "Айнтрахт".

В прямом эфире в Украине поединок между обладателями кубка ЛЧ и ЛЕ прошлого сезона покажет megogo. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Матч за Суперкубок УЕФА "Реал" — "Айнтрахт" состоится в среду, 10 августа, в Хельсинки (Финляндия) на стадионе "Олимпиястадион", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Напомним в рамках этого турнира, который состоит из одного матча, встречается победители прошлого розыгрыша Лиги чемпионов ("Реал") и Лиги Европы ("Айнтрахт").

Добавим, что судить игру будет интернациональная бригада арбитров во главе с англичанином Майклом Оливером.

Отметим, "Реал" четыре раза выигрывал Суперкубок УЕФА, трижды — проигрывал. Франкфуртский клуб впервые сыграет за этот трофей.

Напомним, "Динамо" 9 августа проведет ответный матч 3-го отборочного раунда ЛЧ против "Штурма". За ходом этого поединка можно следить по ТВ. Кроме того, "Телеграф" проведет текстовый онлайн встречи. К слову, букмекеры на этот раз верят в проход "Бело-синих".