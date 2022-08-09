"Реал" — "Айнтрахт": онлайн-трансляция Суперкубка УЕФА

Игра пройдет в Финляндии

В среду, 10 августа, мадридский "Реал" в качестве победителя Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 сыграет с франкфуртским "Айнтрахтом" в матче за Суперкубок УЕФА.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 22:00 по киевскому времени. Кроме того, в этой статье оперативно будут доступны видео голов и лучшие моменты поединка.

Судить игру доверили интернациональной бригаде арбитров во главе с англичанином Майклом Оливером.

Традиционно победитель Лиги чемпионов и триумфатор Лиги Европы прошлого сезона ("Реал" и "Айнтрахт" соответственно, — Ред.) матчем за Суперкубок УЕФА откроют новый сезон в европейском клубном футболе. "Сливочные" в случае успеха могут стать пятикратными обладателями еврокубка, а вот немецкий коллектив будет сражаться за данный трофей впервые. К слову, букмекеры ставят именно на мадридцев, считая их безоговорочными фаворитами встречи.

Отметим, матч "Реал" — "Айнтрахт" можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине.

Напомним, "Реал" перед началом нового сезона усилился игроком донецкого "Шахтера".