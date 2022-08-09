"Реал" - "Айнтрахт": букмекеры озвучили прогноз на Суперкубок УЕФА

Победитель еврокубка определится в Финляндии

"Реал" после победы в Лиге чемпионов УЕФА начнет новый еврокубковый сезон матчем за Суперкубок УЕФА. Противостоять "Сливочным" будет немецкий "Айнтрахт" — победитель Лиги Европы 2021/22.

Букмекеры считают именно "Реал" фаворитом в предстоящем поединке. Об этом сообщает pm.ua.

По мнению специалистов, игра, вероятнее всего, завершится в основное время со счетом 2:0 в пользу испанского коллектива (коэффициент 7,60). Успех мадридцев в основное время оценивается коэффициентом 1,47, а триумф немцев — 7,20.

Прогноз букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА "Реал" — "Айнтрахт" (данные за 9 августа):

Пари-Матч: (победа "Реала" 1,47 — ничья 4,70 — победа "Айнтрахта" 7,20)

"Реал" четыре раза выигрывал Суперкубок УЕФА и трижды уступал в решающем поединке. Франкфуртский клуб впервые будет бороться за этот трофей.

Отметим, матч "Реал" — "Айнтрахт" состоится в среду, 10 августа в Хельсинки на "Олимпиястадион", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Этот поединок будет показан в Украине в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что футболист донецкого "Шахтера" Винисиус Тобиас перешел в "Реал".