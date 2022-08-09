"Реал" — "Айнтрахт": букмекери озвучили прогноз на Суперкубок УЄФА

Переможець єврокубку визначиться у Фінляндії

"Реал" після перемоги у Лізі чемпіонів УЄФА розпочне новий єврокубковий сезон матчем за Суперкубок УЄФА. Протистоятиме "Вершковим" німецький "Айнтрахт" — переможець Ліги Європи 2021/22.

Букмекери вважають саме "Реал" фаворитом у майбутньому поєдинку. Про це повідомляє pm.ua.

На думку фахівців, гра, найімовірніше, завершиться в основний час із рахунком 2:0 на користь іспанського колективу (коефіцієнт 7,60). Успіх мадридців в основний час оцінюється коефіцієнтом 1,47, а тріумф німців – 7,20.

Прогноз букмекерів на матч за Суперкубок УЄФА "Реал" — "Айнтрахт" (дані за 9 серпня):

Парі-Матч: (перемога "Реала" 1,47 — нічия 4,70 — перемога "Айнтрахта" 7,20)

"Реал" чотири рази вигравав Суперкубок УЄФА і тричі поступався у вирішальному поєдинку. Франкфуртський клуб уперше боротиметься за цей трофей.

Зазначимо, матч "Реал" — "Айнтрахт" відбудеться в середу, 10 серпня в Гельсінкі на "Олімпіястадіон", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Цей поєдинок буде показано в Україні у прямому ефірі.

Раніше повідомлялося, що футболіст донецького "Шахтаря" Вінісіус Тобіас перейшов у "Реал".