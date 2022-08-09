"Реал" — "Айнтрахт": онлайн-трансляція Суперкубка УЄФА

Гра пройде у Фінляндії

У середу, 10 серпня, мадридський "Реал" як переможець Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 зіграє з франкфуртським "Айнтрахтом" у матчі за Суперкубок УЄФА.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію зустрічі, яка розпочнеться о 22:00 за київським часом. Крім того, у цій статті оперативно будуть доступні відео голів та найкращі моменти поєдинку.

Судити гру довірили міжнародній бригаді арбітрів на чолі з англійцем Майклом Олівером.

Традиційно переможець Ліги чемпіонів та тріумфатор Ліги Європи минулого сезону ("Реал" та "Айнтрахт" відповідно, — Ред.) матчем за Суперкубок УЄФА відкриють новий сезон у європейському клубному футболі. "Вершкові" у разі успіху можуть стати п’ятиразовими власниками єврокубка, а ось німецький колектив боротиметься за цей трофей уперше. До речі, букмекери ставлять саме на мадридців, вважаючи їх беззастережними фаворитами зустрічі.

Зазначимо, матч "Реал" — "Айнтрахт" можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, "Реал" перед початком нового сезону посилився гравцем донецького "Шахтаря".