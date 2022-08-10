Бензема творить історію, а "Реал" бере Суперкубок УЄФА: відеоогляд матчу з "Айнтрахтом"

Вирішальний матч пройшов у Фінляндії

У середу, 10 серпня, іспанський "Реал" та німецький "Айнтрахт" провели матч за Суперкубок УЄФА, відкривши таким чином новий сезон у єврокубках.

Зустріч, що проходила у Гельсінкі на стадіоні "Олімпіястадіон", завершилася з рахунком 2:0 на користь "Реала".

Мадридський суперклуб на класі переграв німецький колектив. У першому таймі Давід Алаба відкрив рахунок у поєдинку після розіграшу кутового, скориставшись шикарною скидкою від Каземіро. А в середині другого тайму Карім Бензема гарматним ударом прошив кіпера "Айнтрахта", забивши свій 324-й гол за "Реал". Таким чином, француз став другим найкращим бомбардиром в історії клубу (перше місце у Кріштіану Роналду — 450 голів, — Ред).

Статистика матчу Реал - Айнтрахт

До речі, "Реал" виграв свій 5-й Суперкубок УЄФА, тому сам трофей буде передано мадридцям на постійній основі. Раніше такої честі удостоїлися "Мілан" та "Барселона".

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний тут пізніше (повне відео матчу можна подивитися на megogo).

Зазначимо, український воротар "Реала" Андрій Лунін весь матч просидів у запасі.

Нагадаємо, у Суперкубку УЄФА зустрічалися чинні переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Минулого сезону "Реал" виграв трофей ЛЧ у матчі проти "Ліверпуля", а "Айнтрахт" переграв "Рейнджерс" у фіналі ЛЄ.

Раніше повідомлялося, що "Реал" придбав футболіста "Шахтаря".