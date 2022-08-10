Бензема творит историю, а "Реал" берет Суперкубок УЕФА: видеообзор матча с "Айнтрахтом"

Решающий матч прошел в Финляндии

В среду, 10 августа, испанский "Реал" и немецкий "Айнтрахт" провели матч за Суперкубок УЕФА, открыв таким образом новый сезон в еврокубках.

Встреча, проходившая в Хельсинки на стадионе "Олимпиястадион", завершилась со счетом 2:0 в пользу "Реала".

Мадридский суперклуб на классе переиграл немецкий коллектив. В первом тайме Давид Алаба открыл счет в поединке после розыгрыша углового, воспользовавшись шикарной скидкой от Каземиро. А в середине второго тайма Карим Бензема пушечным ударом прошил кипера "Айнтрахта", забив свой 324-й гол за "Реал". Таким образом, француз стал вторым лучшим бомбардиром в истории клуба (первое место у Криштиану Роналду — 450 голов, — Ред).

Статистика матча Реал - Айнтрахт

К слову, "Реал" выиграл свой 5-й Суперкубок УЕФА, поэтому сам трофей будет передан мадридцам на постоянной основе. Ранее такой чести удостоились "Милан" и "Барселона".

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее (полное видео матча можно посмотреть на megogo).

Отметим, украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин весь матч просидел в запасе.

Напомним, в Суперкубке УЕФА встречались действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом сезоне "Реал" выиграл трофей ЛЧ в матче против "Ливерпуля", а "Айнтрахт" переиграл "Рейнджерс" в финале ЛЕ.

Ранее сообщалось, что "Реал" приобрел футболиста "Шахтера".