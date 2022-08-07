"Реал" — "Айнтрахт": де і коли дивитись Суперкубок УЄФА

Гра пройде у Фінляндії

Поки київське "Динамо" все ще проходить кваліфікацію в Лізі чемпіонів, новий сезон єврокубків офіційно розпочнеться матчем за Суперкубок УЄФА "Реал" — "Айнтрахт".

У прямому ефірі в Україні поєдинок між володарями кубка ЛЧ та ЛЄ минулого сезону покаже мегого. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Матч за Суперкубок УЄФА "Реал" — "Айнтрахт" відбудеться у середу, 10 серпня, у Гельсінкі (Фінляндія) на стадіоні "Олімпіястадіон", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Нагадаємо, в рамках цього турніру, який складається з одного матчу, зустрічаються переможці минулого розіграшу Ліги чемпіонів ("Реал") та Ліги Європи ("Айнтрахт").

Додамо, що судити гру буде міжнародна бригада суддів на чолі з англійцем Майклом Олівером.

Зазначимо, "Реал" чотири рази вигравав Суперкубок УЄФА, тричі програвав. Франкфуртський клуб уперше зіграє за цей трофей.

Нагадаємо, "Динамо" 9 серпня проведе матч-відповідь 3-го відбіркового раунду ЛЧ проти "Штурму". За ходом цього поєдинку можна стежити по ТБ. Крім того, "Телеграф" проведе текстовий онлайн зустрічі. До речі, букмекери цього разу вірять у прохід "Біло-синіх ".