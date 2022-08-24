Укр

"Шахтер", "Динамо" и "Днепр-1" узнают имена соперников в еврокубках: где и когда смотреть жеребьевки Лиги чемпионов, Европы и конференций

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
37
Мяч Лиги чемпионов Новость обновлена 24 августа 2022, 16:14
Мяч Лиги чемпионов

От Украины в основной стадии еврокубков выступят только три команды

Квалификационные матчи в еврокубках подходят к концу, в частности киевское "Динамо" не сумело пройти "Бенфику" (3:0) в отборе в Лигу чемпионов, а потому болельщиков ждут жеребьевки групповых раундов.

В прямом эфире в Украине жеребьевку группового раунда Лиги чемпионов покажет megogo. Об этом сообщает официальный instagram транслятора.

От Украины в Лиге чемпионов будет участвовать только донецкий "Шахтер", который попал в групповой раунд напрямую в качестве чемпиона Украины 2021/22. Мероприятие состоится в Стамбуле (Турция) 25 августа и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Полный список участников еврокубков определится по итогам квалификационных матчей 24 и 25 августа. На групповой стадии ЛЧ, ЛЕ и ЛК выступят по 32 команды.

Состав участников Лиги чемпионов сезона 2022/23 (обновляется)

  • "Реал" (ESP, действующий победитель Лиги чемпионов)
  • "Айнтрахт" (GER, действующий победитель Лиги Европы)
  • "Манчестер Сити" (ENG)
  • "Милан" (ITA)
  • "Бавария" (GER)
  • "Пари Сен-Жермен" (FRA)
  • "Порту" (POR)
  • "Аякс" (NED)
  • "Ливерпуль" (ENG)
  • "Челси" (ENG)
  • "Барселона" (ESP)
  • "Ювентус" (ITA)
  • "Атлетико" (ESP)
  • "Севилья" (ESP)
  • "Лейпциг" (GER)
  • "Тоттенхэм" (ENG)
  • "Боруссия" Дортмунд (GER)
  • "Зальцбург" (AUT)
  • "Шахтер" (UKR)
  • "Интер" (ITA)
  • "Наполи" (ITA)
  • "Спортинг" (POR)
  • "Байер" (GER)
  • "Олимпик" (FRA)
  • "Брюгге" (BEL)
  • "Селтик" (SCO)
  • "Бенфика" (POR)
  • "Маккаби" Хайфа (ISR)
  • "Виктория" (CZE)

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет в пятницу, 26 августа, в Стамбуле. Начало мероприятия — в 14:00 по киевскому времени. Церемонию можно посмотреть на megogo и официальном сайте УЕФА.

Состав участников Лиги Европы сезона 2022/23 (обновляется)

  • "Рома" (ITA)
  • "Манчестер Юнайтед" (ENG)
  • "Арсенал" (ENG)
  • "Лацио" (ITA)
  • "Брага" (POR)
  • "Фейеноорд" (NED)
  • "Ренн" (FRA)
  • "Реал Сосьедад" (ESP)
  • "Бетис" (ESP)
  • "Унион" (GER)
  • "Фрайбург" (GER)
  • "Нант" (FRA)
  • "Монако" (FRA)
  • "Штурм" (AUT)
  • "Юнион" (BEL)
  • "Митьюлланд" (DEN)
  • Црвена Звезда"
  • "Динамо" Киев
  • "Карабах"

Жеребьевка группового этапа Лиги конференций пройдет в пятницу, 26 августа, в Стамбуле. Начало мероприятия — в 15:30 по киевскому времени. Церемонию можно посмотреть на megogo и официальном сайте УЕФА.

Состав участников Лиги конференций сезона 2022/23 (обновляется)

  • "Юргорден" (SWE)

Напомним, "Днепр-1" сейчас ведет борьбу за попадание в Лигу Европы против АЕКа Ларнака. Ответная игра между клубами пройдет в четверг, 25 августа. "Телеграф" рассказывал, как посмотреть поединок в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на противостояние. В случае неудачи украинский клуб окажется в группе Лиги конференций.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #ФК Шахтер #Лига Европы #Лига Чемпионов #ФК Днепр-1 #Лига конференций