"Шахтер", "Динамо" и "Днепр-1" узнают имена соперников в еврокубках: где и когда смотреть жеребьевки Лиги чемпионов, Европы и конференций
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От Украины в основной стадии еврокубков выступят только три команды
Квалификационные матчи в еврокубках подходят к концу, в частности киевское "Динамо" не сумело пройти "Бенфику" (3:0) в отборе в Лигу чемпионов, а потому болельщиков ждут жеребьевки групповых раундов.
В прямом эфире в Украине жеребьевку группового раунда Лиги чемпионов покажет megogo. Об этом сообщает официальный instagram транслятора.
От Украины в Лиге чемпионов будет участвовать только донецкий "Шахтер", который попал в групповой раунд напрямую в качестве чемпиона Украины 2021/22. Мероприятие состоится в Стамбуле (Турция) 25 августа и начнется в 19:00 по киевскому времени.
Полный список участников еврокубков определится по итогам квалификационных матчей 24 и 25 августа. На групповой стадии ЛЧ, ЛЕ и ЛК выступят по 32 команды.
Состав участников Лиги чемпионов сезона 2022/23 (обновляется)
- "Реал" (ESP, действующий победитель Лиги чемпионов)
- "Айнтрахт" (GER, действующий победитель Лиги Европы)
- "Манчестер Сити" (ENG)
- "Милан" (ITA)
- "Бавария" (GER)
- "Пари Сен-Жермен" (FRA)
- "Порту" (POR)
- "Аякс" (NED)
- "Ливерпуль" (ENG)
- "Челси" (ENG)
- "Барселона" (ESP)
- "Ювентус" (ITA)
- "Атлетико" (ESP)
- "Севилья" (ESP)
- "Лейпциг" (GER)
- "Тоттенхэм" (ENG)
- "Боруссия" Дортмунд (GER)
- "Зальцбург" (AUT)
- "Шахтер" (UKR)
- "Интер" (ITA)
- "Наполи" (ITA)
- "Спортинг" (POR)
- "Байер" (GER)
- "Олимпик" (FRA)
- "Брюгге" (BEL)
- "Селтик" (SCO)
- "Бенфика" (POR)
- "Маккаби" Хайфа (ISR)
- "Виктория" (CZE)
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет в пятницу, 26 августа, в Стамбуле. Начало мероприятия — в 14:00 по киевскому времени. Церемонию можно посмотреть на megogo и официальном сайте УЕФА.
Состав участников Лиги Европы сезона 2022/23 (обновляется)
- "Рома" (ITA)
- "Манчестер Юнайтед" (ENG)
- "Арсенал" (ENG)
- "Лацио" (ITA)
- "Брага" (POR)
- "Фейеноорд" (NED)
- "Ренн" (FRA)
- "Реал Сосьедад" (ESP)
- "Бетис" (ESP)
- "Унион" (GER)
- "Фрайбург" (GER)
- "Нант" (FRA)
- "Монако" (FRA)
- "Штурм" (AUT)
- "Юнион" (BEL)
- "Митьюлланд" (DEN)
- Црвена Звезда"
- "Динамо" Киев
- "Карабах"
Жеребьевка группового этапа Лиги конференций пройдет в пятницу, 26 августа, в Стамбуле. Начало мероприятия — в 15:30 по киевскому времени. Церемонию можно посмотреть на megogo и официальном сайте УЕФА.
Состав участников Лиги конференций сезона 2022/23 (обновляется)
- "Юргорден" (SWE)
Напомним, "Днепр-1" сейчас ведет борьбу за попадание в Лигу Европы против АЕКа Ларнака. Ответная игра между клубами пройдет в четверг, 25 августа. "Телеграф" рассказывал, как посмотреть поединок в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на противостояние. В случае неудачи украинский клуб окажется в группе Лиги конференций.