"Шахтер", "Динамо" и "Днепр-1" узнают имена соперников в еврокубках: где и когда смотреть жеребьевки Лиги чемпионов, Европы и конференций

От Украины в основной стадии еврокубков выступят только три команды

Квалификационные матчи в еврокубках подходят к концу, в частности киевское "Динамо" не сумело пройти "Бенфику" (3:0) в отборе в Лигу чемпионов, а потому болельщиков ждут жеребьевки групповых раундов.

В прямом эфире в Украине жеребьевку группового раунда Лиги чемпионов покажет megogo. Об этом сообщает официальный instagram транслятора.

От Украины в Лиге чемпионов будет участвовать только донецкий "Шахтер", который попал в групповой раунд напрямую в качестве чемпиона Украины 2021/22. Мероприятие состоится в Стамбуле (Турция) 25 августа и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Полный список участников еврокубков определится по итогам квалификационных матчей 24 и 25 августа. На групповой стадии ЛЧ, ЛЕ и ЛК выступят по 32 команды.

Состав участников Лиги чемпионов сезона 2022/23 (обновляется)

"Реал" (ESP, действующий победитель Лиги чемпионов)

"Айнтрахт" (GER, действующий победитель Лиги Европы)

"Манчестер Сити" (ENG)

"Милан" (ITA)

"Бавария" (GER)

"Пари Сен-Жермен" (FRA)

"Порту" (POR)

"Аякс" (NED)

"Ливерпуль" (ENG)

"Челси" (ENG)

"Барселона" (ESP)

"Ювентус" (ITA)

"Атлетико" (ESP)

"Севилья" (ESP)

"Лейпциг" (GER)

"Тоттенхэм" (ENG)

"Боруссия" Дортмунд (GER)

"Зальцбург" (AUT)

"Шахтер" (UKR)

"Интер" (ITA)

"Наполи" (ITA)

"Спортинг" (POR)

"Байер" (GER)

"Олимпик" (FRA)

"Брюгге" (BEL)

"Селтик" (SCO)

"Бенфика" (POR)

"Маккаби" Хайфа (ISR)

"Виктория" (CZE)

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет в пятницу, 26 августа, в Стамбуле. Начало мероприятия — в 14:00 по киевскому времени. Церемонию можно посмотреть на megogo и официальном сайте УЕФА.

Состав участников Лиги Европы сезона 2022/23 (обновляется)

"Рома" (ITA)

"Манчестер Юнайтед" (ENG)

"Арсенал" (ENG)

"Лацио" (ITA)

"Брага" (POR)

"Фейеноорд" (NED)

"Ренн" (FRA)

"Реал Сосьедад" (ESP)

"Бетис" (ESP)

"Унион" (GER)

"Фрайбург" (GER)

"Нант" (FRA)

"Монако" (FRA)

"Штурм" (AUT)

"Юнион" (BEL)

"Митьюлланд" (DEN)

Црвена Звезда"

"Динамо" Киев

"Карабах"

Жеребьевка группового этапа Лиги конференций пройдет в пятницу, 26 августа, в Стамбуле. Начало мероприятия — в 15:30 по киевскому времени. Церемонию можно посмотреть на megogo и официальном сайте УЕФА.

Состав участников Лиги конференций сезона 2022/23 (обновляется)

"Юргорден" (SWE)

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Напомним, "Днепр-1" сейчас ведет борьбу за попадание в Лигу Европы против АЕКа Ларнака. Ответная игра между клубами пройдет в четверг, 25 августа. "Телеграф" рассказывал, как посмотреть поединок в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на противостояние. В случае неудачи украинский клуб окажется в группе Лиги конференций.